Acuerdo salarial en Neuquén: el gobierno firmó la paritaria con ATE y UPCN y aseguró que es la mejor del país

El gobernador Rolando Figueroa rubricó el convenio salarial con los gremios estatales que regirá hasta mediados de 2027 y destacó que se trata del mayor esfuerzo posible de la Provincia.

La rúbrica en Casa de Gobierno

El acuerdo salarial quedó formalmente sellado este viernes en la Casa de Gobierno, luego de que el mandatario provincial, Rolando Figueroa, encabezara el acto de firma de las actas junto a los secretarios generales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Quintriqueo, y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Luis Querci. La pauta paritaria contempla un horizonte de previsibilidad para el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027.

Durante el encuentro, el gobernador remarcó la importancia del entendimiento alcanzado y dejó una definición contundente sobre el peso económico de la medida: “Es el mayor esfuerzo que la provincia del Neuquén puede hacer y es por lejos el mejor acuerdo salarial que existe en la República Argentina”. El convenio rubricado no solo abarca a los trabajadores activos de la administración pública central, sino que también extiende sus beneficios al sector pasivo y a la Policía del Neuquén.

Los puntos centrales de la pauta

El esquema pactado entre el Ejecutivo provincial y las conducciones gremiales introduce un conjunto de herramientas diseñadas para resguardar los ingresos frente al contexto inflacionario. Entre los puntos más destacados figuran:

Actualización por IPC: Continuidad del mecanismo de ajuste trimestral atado a la evolución de los índices de precios, combinando los datos de la estadística provincial y nacional.

Continuidad del mecanismo de ajuste trimestral atado a la evolución de los índices de precios, combinando los datos de la estadística provincial y nacional. Piso de bolsillo: Se fijó un salario mínimo garantizado de $1.560.000 para los agentes encuadrados en los escalafones con una carga horaria mínima de 35 horas semanales.

Se fijó un salario mínimo garantizado de $1.560.000 para los agentes encuadrados en los escalafones con una carga horaria mínima de 35 horas semanales. Sumas extraordinarias y adicionales: Se incorporaron bonos por única vez y porcentajes de incremento al básico estipulados para los tramos finales del año y el inicio de 2027.

Eficiencia estatal y contexto macroeconómico

Al fundamentar la sustentabilidad financiera de la medida, Figueroa vinculó el entendimiento paritario con el modelo de administración que impulsa su gestión. En esa línea, sostuvo que es indispensable contar con “un Estado presente” pero que al mismo tiempo sea “eficiente, moderno y que no derroche sus recursos”.

Asimismo, el mandatario contextualizó la firma dentro de los indicadores económicos diferenciales que exhibe la región en comparación con el resto del país, mencionando niveles sostenidos de actividad comercial, creación de puestos de trabajo y fuertes desembolsos destinados a la obra pública y la infraestructura educativa.