Luna llena en Acuario: el desafío de soltar el ego y pensar en lo colectivo

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la astróloga Lunayendo analizó el impacto de este evento astral. Las claves para cerrar ciclos, entender el rol del individuo frente a la sociedad y repensar nuestras estructuras de cara al futuro.

La reciente luna llena en Acuario transitó los cielos para marcar uno de los momentos de mayor intensidad energética del año, planteando un escenario de profunda revisión tanto a nivel personal como social. Mientras Neuquén atraviesa semanas de lluvias incesantes y días grises, el clima astral parece coincidir con esta necesidad de introspección y limpieza que propone el calendario lunar.

Desde Badalona, España, la astróloga Lunayendo (@lunayendo) desglosó los alcances de este fenómeno, también conocido en el hemisferio norte como la “luna del ciervo”. Según la especialista, nos encontramos frente a un punto de culminación que exige soltar viejas ataduras.

El ciclo que comenzó en febrero En la astrología, las lunas llenas representan momentos de cierre y visibilidad. Las semillas de las situaciones que hoy estamos enfrentando fueron plantadas hace seis meses. “Empiecen a pensar en qué andaban a mediados de febrero de este año, más precisamente cerca del 17 de febrero, cuando tuvimos la luna nueva”, explicó Luna. Todo lo intencionado o iniciado en aquella etapa hoy está mostrando sus verdaderos frutos. Es un período de revelaciones donde aquello que estaba oculto sale a la luz, obligando a tomar decisiones sobre lo que debe continuar y lo que ya no tiene espacio en nuestra rutina.

La tensión entre el líder y el pueblo El eje central de esta fase lunar es la polaridad entre Leo y Acuario. Mientras el Sol transita por Leo —signo que rige la individualidad, el ego y la figura del líder—, la Luna se ubica en Acuario, la constelación que representa al colectivo, la red y el pueblo. Esta dinámica genera un choque natural entre los deseos personales y las necesidades grupales.

“Leo representa al rey, al que está a la cabeza; Acuario es el colectivo de individuos que se reconocen a sí mismos”, detalló la astróloga. En el plano de la actualidad política y social, esta energía se traduce en un despertar de la voz pública frente a quienes toman las decisiones. Yendo vinculó este clima astral con el escenario institucional argentino, destacando que los líderes políticos estarán bajo la lupa ciudadana, obligados a priorizar el bienestar general por sobre los intereses particulares, un clima que, según proyectó, se hará sentir con fuerza en las próximas votaciones del Senado nacional agendadas para principios de agosto.

El impacto en las áreas de vida A nivel individual, el lugar de nuestra carta natal donde se ubiquen Leo y Acuario determinará qué sector de nuestra vida está pidiendo una transformación. Para algunos, este eje caerá en la Casa 12, el ámbito del inconsciente, lo que demandará soltar viejas historias del pasado y hacer una limpieza emocional profunda. Para otros, el impacto puede darse en la Casa 2, replanteando cómo generamos valor y administramos nuestros recursos económicos; o en la Casa 9, impulsando viajes al exterior, altos estudios y una reformulación de nuestro sistema de creencias.

El mensaje final de esta lunación es claro: el crecimiento genuino en los próximos meses no será en solitario. Es momento de bajar el volumen del ego y entender que las verdaderas transformaciones, tanto íntimas como sociales, se construyen en red.

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