Misterio por la muerte de un criancero en Andacollo: lo hallaron encerrado y con heridas

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la policía brindó los primeros detalles oficiales sobre la enigmática muerte en Andacollo. La víctima, un hombre de 55 años, fue encontrada sin vida en su casa sobre un gran charco de sangre, aunque la vivienda estaba cerrada por dentro y no faltaba dinero.

La tranquilidad habitual de Andacollo se vio sacudida este martes al mediodía con el hallazgo sin vida de un reconocido criancero local. El hombre, de unos 54 o 55 años, fue encontrado muerto en el interior de su domicilio en circunstancias que desconciertan a los investigadores. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el comisario inspector Mariano Jara, coordinador de la Dirección del Alto Neuquén, confirmó que la escena presenta elementos sumamente extraños que obligan a mantener todas las líneas de investigación abiertas, bajo la órbita de la fiscalía con asiento en Chos Malal [VERIFICAR].

Escena hermética y un hallazgo sangriento El descubrimiento fue realizado por familiares directos del hombre, quienes, al no tener noticias suyas desde el fin de semana, se acercaron a la vivienda ubicada en la parte trasera de un terreno familiar. Al golpear y no obtener respuesta, se vieron obligados a forzar la puerta principal.

Al ingresar, se toparon con una escena dantesca. Según relató el comisario Jara, la víctima se encontraba arrodillada, sin signos vitales, rodeada de una importante cantidad de sangre esparcida tanto en el ambiente como sobre la cama. Lo más llamativo para los peritos es que todos los accesos de la casa, tanto la puerta principal como las ventanas, se encontraban trabados desde el interior con sus respectivas llaves puestas, descartando en principio la irrupción violenta de terceros.

Las extrañas heridas y la pista del dinero El examen médico preliminar en el lugar arrojó datos que suman misterio al caso. El cuerpo presentaba una herida cortante en el pie derecho, a la altura de los dedos, y hematomas en la espalda y en la oreja derecha. A pesar de la abundante pérdida de sangre, la policía no halló la vivienda revuelta ni detectó indicios de una pelea o forcejeo.

La hipótesis del robo en ocasión de homicidio perdió fuerza rápidamente al confirmarse que el hombre guardaba dinero en efectivo en su casa, producto de la reciente venta de animales de su rebaño ubicado en la zona de Los Miches (a unos 20 kilómetros de la localidad). Ese dinero fue encontrado intacto durante las primeras diligencias policiales.

Los últimos movimientos de la víctima La reconstrucción de las horas previas indica que el hombre mantenía un perfil solitario y reservado, limitando su círculo social casi exclusivamente a su familia. El domingo había compartido un almuerzo con sus parientes y, según el testimonio de una sobrina, atravesaba un estado gripal por el cual había sido atendido en el hospital local el viernes anterior. Esa fue una de las últimas veces que se lo vio con vida, aunque otra sobrina relató que el lunes intentó comunicarse con él a través de la puerta cerrada, sin éxito.

Todas las hipótesis sobre la mesa Por estas horas, la División de Criminalística y las autoridades judiciales trabajan sobre el cuerpo y los elementos recabados en la vivienda. Dada la naturaleza de las heridas (el corte en el pie y los golpes) y el estado hermético del domicilio, las especulaciones van desde un inusual accidente doméstico —como la caída accidental de un cuchillo que haya provocado una hemorragia letal— hasta otras causales que solo la autopsia podrá revelar.

Mientras tanto, la localidad de Andacollo aguarda con expectativa los resultados de laboratorio y las pericias forenses que permitan echar luz sobre uno de los casos más extraños de los últimos años en el norte neuquino.