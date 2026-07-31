Reforma del Banco Central: el análisis de las medidas de Milei y su impacto en la economía diaria

El secretario de Finanzas de la ciudad desglosó los puntos clave de la nueva carta orgánica impulsada por el Gobierno nacional. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el funcionario advirtió sobre los peligros de una economía bimonetaria sin red de contención estatal.

La anunciada reforma del Banco Central impulsada por la gestión de Javier Milei es uno de los ejes centrales del plan económico nacional, pero sus implicancias en la calle todavía generan dudas. Para echar luz sobre este escenario, el secretario de Finanzas y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky analizó los alcances y riesgos de la iniciativa.

El proyecto del Ejecutivo plantea una modificación profunda en la carta orgánica de la autoridad monetaria. Según explicó el funcionario, el objetivo principal del presidente es prohibir que la entidad financie el déficit del Tesoro Nacional, ya sea mediante la emisión de billetes o a través de letras. “Si hay déficit del Tesoro Nacional, lo que va a pasar es un shutdown, donde se cierra la persiana del Estado y se dice que no se gasta más”, graficó.

Además, la iniciativa busca blindar al directorio del organismo de los vaivenes políticos. Para remover a sus autoridades, el Gobierno necesitará la aprobación de dos tercios de la Cámara de Senadores y dos tercios de la Cámara de Diputados, dotándolo de una autonomía inédita. A esto se suma la posibilidad de aplicar sanciones penales a los funcionarios que incumplan con la normativa.

Bimonetarismo y la burbuja cambiaria

Uno de los puntos más críticos de la entrevista giró en torno al bimonetarismo de facto que rige en Argentina. Desde la visión oficialista, sustentada en la escuela monetarista, todo el dinero circulante presiona sobre los precios de la economía y genera inflación. Frente a esto, la propuesta libertaria apunta a secar la plaza de pesos, forzando una contracción que ya se percibe en la recesión actual. En los últimos doce meses, la inflación interanual superó el 270% [VERIFICAR], licuando el poder adquisitivo y restringiendo fuertemente el consumo.

Sin embargo, el secretario advirtió que el valor actual de la divisa estadounidense en el país es artificial. “El peso está muy apreciado. Si cruzás a Chile, Paraguay o Uruguay, no te pagan la misma cantidad de dólares por los pesos que en Argentina. Esa diferencia es enorme”, aseguró, dejando en claro que el tipo de cambio sostiene una burbuja que podría estallar ante un shock externo o un cambio brusco en el esquema de liquidación de divisas.

Fuga de capitales y el rol del Estado

Otro de los ejes de preocupación planteados es la desregulación total de las normativas de ingreso y egreso de capitales. El funcionario remarcó que, en los últimos años, grandes empresas extranjeras vinculadas al petróleo, la minería y el agro retiraron cerca de 50.000 millones de dólares del país bajo el mecanismo de “puerta giratoria”, vaciando las reservas y generando presión sobre el tipo de cambio.

Para el analista neuquino, el gran peligro radica en creer que el mercado puede regularse solo, sin generar graves asimetrías sociales. “No es lo mismo una deuda intraestado que una deuda con un acreedor externo”, subrayó. En este sentido, defendió el rol del Estado como herramienta indispensable de redistribución de la riqueza mediante el cobro progresivo de impuestos, alertando que un modelo estrictamente monetarista y desregulado termina golpeando con mayor fuerza a las pymes, a la clase media y a los sectores más vulnerables de la región.