Capacitación de TikTok en Neuquén: claves del evento gratuito para potenciar ventas

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el subsecretario Ignacio Manzur brindó los detalles del encuentro que busca impulsar el comercio digital local. La jornada es abierta y otorgará financiamiento semilla a proyectos destacados.

La capacitación de TikTok en Neuquén desembarca este martes a las 16:30 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con el objetivo de brindar herramientas digitales concretas a quienes buscan expandir las ventas de sus negocios.

El subsecretario de Capacitación de la Municipalidad, Ignacio Manzur, destacó el impacto de esta iniciativa enmarcada en el programa internacional “Emprendé con TikTok”, que ya recorrió países como Colombia, Perú y México antes de elegir a la capital neuquina como una de sus sedes en Argentina. “Qué mejor que los esté capacitando alguien directamente desde TikTok con la importancia que tiene esa red social hoy”, señaló el funcionario municipal al referirse al desembarco oficial de la plataforma en la región.

Los secretos del algoritmo y el comercio electrónico

Durante aproximadamente dos horas y media, especialistas de la red social enseñarán cómo publicar contenido de manera correcta, entender las fluctuaciones del algoritmo y aplicar estrategias efectivas de venta digital. Según estadísticas recientes del sector tecnológico, TikTok superó la barrera de los 1.500 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, consolidándose como una vidriera indispensable que trasciende todas las franjas etarias.

Además de la formación técnica, la empresa y el municipio impulsan en conjunto el fondo “Capital Semilla”. Se trata de un programa que seleccionará a tres emprendedores a nivel nacional para otorgarles financiamiento directo. “Es un aporte económico para que puedan seguir desarrollando su emprendimiento y potenciarlo a través de un proyecto”, explicó Manzur.

Cómo participar de la jornada en el MNBA

Aunque se realizó una inscripción digital previa para asegurar lugares, desde la organización aclararon que el evento está abierto a todos los interesados, incluso a quienes no llegaron a registrarse. El museo cuenta con un espacio amplio y, en caso de que el auditorio supere su capacidad, se instalarán pantallas y televisores en el sector de la confitería para garantizar que nadie se pierda la charla.

En un contexto económico donde el e-commerce es vital para la supervivencia comercial, la adaptación tecnológica dejó de ser una opción para convertirse en una obligación para las marcas regionales. Como bien resumió el subsecretario durante la entrevista: “Hoy, sin redes, no podés llevar adelante un negocio”.