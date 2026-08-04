Revalidación del boleto estudiantil neuquino: plazos y requisitos para no perder el beneficio

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la Secretaría de Juventud provincial detalló los pasos obligatorios para renovar el boleto estudiantil neuquino. Los alumnos de niveles superior y universitario tienen tiempo hasta el 31 de agosto para cargar la documentación.

El gobierno de la provincia de Neuquén abrió el proceso de revalidación para mantener activo el beneficio del transporte gratuito. La medida alcanza a unos 3.500 estudiantes universitarios y terciarios que cursan de manera presencial y necesitan trasladarse entre distintas localidades para continuar con su formación académica.

Kathe Allende, secretaria de Juventud de la provincia, aclaró que este trámite es de carácter obligatorio para quienes ya venían utilizando el servicio durante el primer cuatrimestre. En caso de no completar los pasos requeridos antes de que finalice el mes, el subsidio quedará bloqueado automáticamente a partir del 1 de septiembre.

Quiénes deben realizar el trámite

El beneficio provincial está diseñado exclusivamente para los alumnos que se movilizan de una localidad a otra en un radio máximo de 250 kilómetros. Esto incluye, por ejemplo, a jóvenes que viajan desde Senillosa, Plottier o Centenario hacia Neuquén capital, o a quienes se trasladan desde el interior hacia polos educativos como Zapala.

Yendes remarcó una confusión habitual que suele surgir entre los estudiantes: aquellos que residen y estudian dentro de Neuquén capital no están contemplados en este programa provincial, ya que ese segmento se encuentra cubierto por el boleto estudiantil municipal. Asimismo, la funcionaria subrayó que el esquema solo es válido para cursadas presenciales, adaptando la cantidad de pasajes (de uno a cuatro viajes semanales) según el régimen de estudio de cada alumno.

Requisitos y cómo gestionarlo online

Para sostener el beneficio, los estudiantes deben demostrar que continúan activos en sus respectivas carreras. El requisito central es presentar el certificado de alumno regular actualizado, el cual debe tener fecha de emisión posterior al 27 de julio y contar con la firma y el sello de la institución educativa correspondiente.

El trámite es completamente digital. Los beneficiarios deben ingresar a la plataforma oficial de la provincia buscando “BENG” (Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito) en cualquier navegador, o accediendo directamente a través del sitio web del Ministerio de Economía. Allí, encontrarán el apartado para adjuntar la nueva documentación y prolongar la vigencia del pase para el segundo cuatrimestre.

Una política integral frente a los costos de movilidad

La continuidad de este programa se enmarca dentro de las políticas de acompañamiento educativo de la actual gestión, funcionando en sintonía con las becas Gregorio Álvarez. “La decisión del gobernador Rolando Figueroa es acompañar a las juventudes para que nadie deje de estudiar por no poder trasladarse”, destacó Yendes durante la entrevista.

El impacto de esta medida es clave en el actual contexto económico. Durante el último año, las tarifas del transporte interurbano en el Alto Valle y el interior neuquino sufrieron incrementos acumulados que superaron el 150%, lo que convierte al gasto en movilidad en uno de los principales obstáculos financieros para las familias de la región, obligando a muchos jóvenes a replantearse la viabilidad de sus estudios superiores.