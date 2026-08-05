Productores de Picún Leufú se movilizan contra la venta de tierras en Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, referentes del sector advirtieron sobre el avance de la extranjerización en la cordillera y la falta de apoyo estatal. Advierten que la venta de tierras en Neuquén busca asfixiar a los pequeños crianceros para forzarlos a vender.

La tensión por el uso y la tenencia del suelo en la provincia suma un nuevo capítulo. Este 6 de agosto, productores, crianceros y vecinos de Picún Leufú llevarán su reclamo a la Ruta Nacional 237, en rechazo al proyecto de ley que flexibiliza las condiciones para las inversiones extranjeras en el territorio provincial.

La protesta, que comenzará con una concentración en la plaza central de la localidad a las 16 horas, incluirá la entrega de folletos, bolsas con tierra y tortas fritas a los automovilistas. El objetivo es visibilizar una realidad que, según denuncian, amenaza con desplazar a los históricos ocupantes del suelo patagónico.

El fantasma de la extranjerización en la cordillera

El principal foco de conflicto es la modificación del marco legal sobre la propiedad privada y las tierras fiscales. Según Pablo Suárez, presidente de la Comisión de Riego de la margen derecha de Picún Leufú, la flexibilización apunta a zonas de alto valor inmobiliario y paisajístico.

Según los últimos relevamientos del Registro Nacional de Tierras Rurales, distritos como Lácar o Los Lagos rozan o superan el límite legal histórico del 15% de extranjerización, un tope que los productores locales aseguran que en la práctica es aún mayor.

Abandono estatal y la asfixia del pequeño productor

Mientras se debate la apertura a grandes capitales, la realidad en las chacras del centro provincial es crítica. Desde la Comisión de Riego denuncian que las condiciones actuales de producción en Picún Leufú empujan al colapso a los pequeños emprendimientos.

Las tierras, en muchos casos sin mensuras definitivas ni títulos de propiedad, carecen de la infraestructura básica para el desarrollo agrícola. A esto se suma el deficiente sistema de riego: una obra de bombeo que demandó un millón de dólares de inversión pública pero que, debido a fallas técnicas por cavitación y desgaste de materiales, se encuentra inoperativa, dejando a los productores a merced de las lluvias invernales.

Para los referentes del sector, este escenario no es casual. “Hay que pelearla porque no tenés el terreno nivelado, no tenés el desmonte, no tenés agua. Esto contrasta directamente con el supuesto fin de la ley. Pareciera que buscan asfixiar al chacarero para que termine malvendiendo lo poco que tiene”, reflexionaron durante la convocatoria.

Presión a la Legislatura

La movilización en la Ruta 237 no es un hecho aislado. Se da en la antesala de la reanudación del debate legislativo provincial tras un cuarto intermedio. Los manifestantes buscan interpelar directamente a los diputados que deberán definir el futuro de la normativa, exigiendo que se priorice a los habitantes locales por sobre el capital extranjero.