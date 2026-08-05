Operativos por el temporal en Neuquén: la Provincia refuerza la asistencia y el control en todas las zonas afectadas

Frente a las duras inclemencias climáticas que azotan a la región, el Gobierno provincial intensificó de manera coordinada los operativos por el temporal en Neuquén. Organismos de emergencia, Defensa Civil y Vialidad despliegan un plan integral para garantizar la transitabilidad de las rutas, sostener los servicios básicos y brindar asistencia directa a los vecinos.

El crudo invierno patagónico sigue marcando la agenda de la región. Ante la persistencia de las malas condiciones meteorológicas, el Gobierno provincial dispuso una intensificación inmediata de los operativos por el temporal en Neuquén, con el objetivo de mitigar el impacto del clima y proteger a la población en todo el territorio.

La estrategia de contención involucra un despliegue articulado entre Defensa Civil, la Dirección Provincial de Vialidad, la Policía y diversas áreas de Desarrollo Social. Las cuadrillas se encuentran trabajando a contrarreloj en el despeje de rutas, la reconexión de servicios y la entrega de insumos esenciales en aquellos parajes y localidades que se han visto más golpeados por la acumulación de nieve, las heladas y los fuertes vientos.

Monitoreo constante y rutas bajo vigilancia

Uno de los principales focos del operativo está puesto en la conectividad terrestre. Las maquinarias viales operan de manera ininterrumpida para asegurar que los corredores logísticos y sanitarios permanezcan habilitados. Sin embargo, desde los organismos oficiales remarcan que la situación es dinámica y cambia hora a hora.

Para prevenir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, las autoridades difundieron pautas de cumplimiento estricto para la población:

Evitar viajes innecesarios: Se solicita a los vecinos no transitar por las rutas provinciales o nacionales salvo casos de extrema urgencia.

Se solicita a los vecinos no transitar por las rutas provinciales o nacionales salvo casos de extrema urgencia. Portación obligatoria de cadenas: Quienes deban circular por las zonas de cordillera y precordillera deben contar con cadenas para la nieve, siendo un requisito excluyente.

Quienes deban circular por las zonas de cordillera y precordillera deben contar con cadenas para la nieve, siendo un requisito excluyente. Chequeo de información oficial: Es fundamental consultar los reportes actualizados de Vialidad y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) antes de emprender cualquier recorrido.

Es fundamental consultar los reportes actualizados de Vialidad y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) antes de emprender cualquier recorrido. Prevención en el hogar: Mantener una ventilación adecuada al utilizar sistemas de calefacción a gas o leña para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

El Comité de Emergencia Provincial continuará en estado de alerta permanente, evaluando la evolución del frente frío. Desde la Provincia aseguran que todos los recursos logísticos y humanos están a disposición para acompañar a las familias neuquinas hasta que el temporal comience a ceder.