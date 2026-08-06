Capacitación gratuita: abren las inscripciones para un curso de construcción en seco en Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, referentes de la vecinal detallaron los alcances de esta iniciativa que busca generar empleo genuino. Hay tiempo hasta el 11 de agosto para anotarse y los cupos son limitados.

Quienes busquen una salida laboral rápida y con alta demanda tienen una nueva oportunidad en la ciudad: se abrieron las inscripciones para un curso de construcción en seco totalmente gratuito, impulsado a través del Ministerio de Trabajo. La capacitación, destinada principalmente a jóvenes y adultos que buscan insertarse en el mercado, se presenta como una herramienta clave frente al complejo contexto económico.

Rubén, referente de la comisión vecinal, destacó el entusiasmo que genera esta propuesta en el barrio. “El trabajo dignifica. Necesitamos transmitirle lo positivo a nuestra gente, hay muchos jóvenes que están dando vueltas y los estamos invitando”, aseguró durante la entrevista radial, haciendo hincapié en la necesidad de recuperar la cultura del esfuerzo y el aprendizaje de oficios.

Según datos del sector inmobiliario local, la demanda de mano de obra calificada en este rubro está en alza. El sistema de construcción en seco experimentó un crecimiento sostenido del 15% en la región de la Confluencia durante el último año, impulsado por la rapidez de ejecución de obra y la eficiencia térmica de los materiales.

Detalles de la inscripción y modalidades de cursada

El programa intensivo tendrá una duración de un mes y se dictará los días martes y jueves en las instalaciones de la comisión vecinal. Al finalizar, los egresados no solo recibirán un certificado oficial que avale sus conocimientos, sino que también tendrán la posibilidad de acceder a líneas de financiamiento y microcréditos para la compra de sus propias herramientas de trabajo.

Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el martes 11 de agosto. Para realizar el trámite, deben acercarse de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, a la sede del CPC (Centro de Promoción Comunitaria) de Valentina Sur, ubicada en la intersección de las calles Choele Choel y Sierras Pampeanas.

Contención social y prevención en los barrios

Más allá de la formación técnica, el espacio barrial funciona como un núcleo de contención integral. El entrevistado relató que, en paralelo a los oficios, se están desarrollando talleres enfocados en la prevención de consumos problemáticos, articulados con áreas de salud y desarrollo social.

“Estuvimos viendo varias problemáticas, jóvenes perdidos en el consumo que han venido, sacaron su turno, y la verdad que los tratamientos les están haciendo re bien”, relató Rubén, visiblemente emocionado por el cambio de actitud y hasta en la apariencia de los participantes. “La vida es distinta; los problemas son iguales, pero los encarás distinto. Siempre hay que ponerle la buena onda”, concluyó el referente, dejando en claro que el trabajo social en territorio es indispensable para acompañar el crecimiento profesional de los vecinos. Estadísticas recientes de organismos de salud provinciales indican que la retención en tratamientos ambulatorios mejora un 40% cuando los pacientes están simultáneamente integrados a espacios de formación laboral.