El Bolsón Expone llega a Cipolletti: todo sobre la feria de artesanos y productores

En diálogo con Rivadavia Neuquén, los organizadores detallaron las propuestas del evento que se realizará este fin de semana en el Círculo Italiano. La muestra itinerante El Bolsón Expone ofrecerá desde cuchillería forjada a mano hasta gastronomía típica de la cordillera.

Este fin de semana, la reconocida feria itinerante El Bolsón Expone desembarca en el Alto Valle para acercar lo mejor del talento artesanal y productivo de la cordillera rionegrina. Desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto, el Círculo Italiano de Cipolletti se convertirá en el escenario de encuentro donde 33 expositores presentarán sus creaciones de manera directa al público.

Qué encontrar en la muestra cordillerana

La iniciativa funciona como un motor económico fundamental durante el invierno, una época en la que el turismo disminuye en la Comarca Andina. “Es un grupo itinerante de artesanos; nos organizamos y salimos a distintas ciudades a exponer nuestros productos”, explicó Aime, una de las productoras que forma parte del contingente.

El evento está pensado como un paseo familiar que recrea el espíritu de la icónica feria de Plaza Pagano en El Bolsón. Los visitantes podrán recorrer stands de cerámica, platería, cueros y sahumerios. Además, la propuesta gastronómica incluye opciones clásicas y de paso, como wafles, chocolates, dulces, cerveza artesanal y fiambres ahumados.

Producción de autor: del yunque a los hongos de la región

Uno de los grandes atractivos de la feria es la posibilidad de conversar directamente con los creadores. Sildo, maestro cuchillero, llega con sus piezas forjadas a mano. “La tecnología de punta acá es el yunque y el martillo”, bromeó durante la entrevista. Sus cuchillos criollos y de diseño estilo japonés están elaborados en acero damasco, con cabos que combinan maderas de la zona y astas de ciervo obtenidas por volteo natural.

Por el lado de la innovación alimentaria, la muestra incluye productos gourmet y de supervivencia. Aime, por ejemplo, ofrece alimentos y comidas deshidratadas ideales para excursiones de montaña, además de especialidades muy buscadas por la gastronomía patagónica, como hongos de ciprés, la exclusiva morilla y hierbas cultivadas sin conservantes químicos.

Horarios, entradas y un gran sorteo

Las puertas en el Círculo Italiano abrirán este viernes desde las 16 hasta las 22 horas. En tanto, durante el sábado y el domingo, el predio funcionará en horario corrido desde las 11 de la mañana hasta las 22.

El costo de la entrada general es de 4.000 pesos, mientras que los jubilados abonan 2.000 pesos y los menores de 12 años ingresan gratis. Con la compra del ticket, los asistentes participan por el sorteo de dos inmensas canastas que contienen un producto de cada expositor. Cada canasta está valuada en aproximadamente 400.000 pesos.

Los sorteos se realizarán el sábado y el domingo a las 21 horas, pero los organizadores aclararon un detalle clave: es requisito indispensable estar presente en el salón al momento del anuncio para poder llevarse el premio.