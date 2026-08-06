Alerta en los barrios populares: 8.600 familias afectadas por los recortes sociales en Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, Soledad Urrutia, referente de la CTEP, advirtió sobre la suspensión del programa Volver al Trabajo y el vaciamiento de los comedores. Los recortes sociales en Neuquén golpean a la economía circular y encienden el temor a desalojos exprés.

La profundización de los recortes sociales en Neuquén ha dejado una postal alarmante en las zonas más postergadas de la capital, donde las intensas lluvias de los últimos días agravaron la vulnerabilidad habitacional. La falta de respuestas ante la quita de asistencia nacional y el desabastecimiento alimentario empujó a las organizaciones de la economía popular a retomar las protestas en el centro neuquino.

La caída del programa Volver al Trabajo El núcleo del conflicto radica en la suspensión del plan Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) por parte del Gobierno nacional. Se trata de un beneficio de $78.000 que, en la provincia, era percibido por cerca de 8.600 trabajadores que cumplen funciones en comedores, merenderos y cooperativas barriales.

Esta paralización no solo impacta directamente en la mesa de los sectores más humildes, sino que también representa una fuga masiva de dinero para el consumo local. “Estamos hablando de aproximadamente 700 millones de pesos que no entrarían en la economía circular, en la despensita de la vuelta”, detalló Urrutia. Hoy, la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo supera con creces los $390.000 mensuales [VERIFICAR] , licuando por completo cualquier ingreso informal.

Ante la falta de avances en la Justicia Federal, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) exigen al Ejecutivo provincial que intervenga. La propuesta central es que la provincia absorba a este sector y garantice una remuneración digna por el trabajo comunitario que sostienen en los barrios.

Comedores al límite y “pobreza bajo la alfombra” El panorama en los espacios de contención alimentaria es crítico. La logística de asistencia está rota y las partidas llegan de manera incompleta. Según denunció la referente social, esta semana solo recibieron milanesas de pollo para los merenderos, sin verduras ni alimentos secos.

Lejos de ver una mejora, los comedores barriales acusan al Gobierno nacional de invisibilizar la crisis. “Es como esconder la basura bajo la alfombra. Dicen que no entregan mercadería porque no hay pobreza, pero la realidad en los barrios es otra”, disparó Urrutia. Actualmente, los índices del INDEC marcan que más del 50% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza a nivel nacional, un dato que choca de frente con el relato oficial.

El fantasma de los desalojos exprés A la crisis alimentaria y salarial se le suma un profundo temor por la tenencia de la tierra. Desde las organizaciones advierten que los cambios en la legislación nacional y la desregulación de la Ley de Tierras ponen en riesgo a miles de familias instaladas en asentamientos históricos y terrenos fiscales, como Valentina Norte Rural, Toma Norte, El Nido y el sector de 7 de Mayo.

De acuerdo a las estimaciones de los movimientos populares, un alto porcentaje de estas familias podría enfrentar procesos de expropiación y desalojo en cuestión de semanas, bajo normativas que facilitan la intervención sin garantizar alternativas habitacionales.

Multisectorial en la calle y la mira en San Cayetano Ante la falta de canales de diálogo, el plan de lucha se traslada al espacio público. Las organizaciones multisectoriales convocaron a una concentración frente a la Catedral de Neuquén, donde realizarán ollas populares y tortas fritas para visibilizar el reclamo. Estas jornadas de protesta funcionarán como antesala de la gran movilización del 7 de agosto, fecha en la que tradicionalmente se marcha por Pan, Paz y Trabajo en el día de San Cayetano, y que este año promete una convocatoria masiva en todo el país.