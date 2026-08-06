Roly Serrano repasa sus anécdotas internacionales y su profundo amor por el teatro

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el querido actor Roly Serrano compartió historias inéditas de sus giras mundiales, su desopilante vínculo con Fontanarrosa y el elogio impensado que recibió de Gérard Depardieu.

El reconocido actor Roly Serrano abrió el baúl de los recuerdos y regaló una charla plagada de humor, nostalgia y reflexiones sobre su extensa trayectoria. Con su frescura habitual, y mientras disfrutaba de unas tortas fritas antes de salir al aire, el artista demostró por qué es una de las figuras más respetadas y queridas, tanto por el público como por sus propios colegas.

Fiel a su estilo, bromeó sobre su popularidad y las deudas, asegurando que sus amigos “lo quieren igual” para no dejar que le pase nada antes de cobrarle. Además, se autodefinió como un hombre “salto-porte-cordobés”, bromeando con que su acento cambia según la situación: salteño cuando está serio, cordobés para la joda, y porteño en otras circunstancias.

Las giras por el mundo y el teatro clásico

Lejos de encasillarse, el actor recordó su vasta experiencia internacional de la mano del prestigioso director Daniel Veronese. Junto a él, adaptaron y protagonizaron clásicos como “La gaviota” de Chéjov y “Casa de muñecas” de Ibsen. Estas obras lo llevaron a recorrer escenarios impensados: desde el Théâtre de la Bastille en Francia, hasta Rusia, Hungría, Alemania, Holanda, España, Grecia, Pakistán e Israel.

El histórico encuentro con Gérard Depardieu

Uno de los momentos más altos de la entrevista fue su anécdota en Francia con el gigante del cine mundial, Gérard Depardieu. Según relató, tras una función, se encontraba descansando en su camarín del tercer piso cuando el actor francés apareció sorpresivamente.

Con la ayuda de la actriz argentina Marilú Marini como traductora, Depardieu se deshizo en elogios hacia su trabajo. La sorpresa fue mayúscula cuando el francés, quien venía de interpretar al mítico Cyrano de Bergerac en la pantalla grande [VERIFICAR: película estrenada con gran éxito en 1990], le confesó que, después de verlo actuar, estaba convencido de que Serrano haría un Cyrano mucho mejor que él.

Fontanarrosa y el humor para romper el hielo

Serrano también recordó la época en la que protagonizaba la exitosa obra “Argentine” —basada en los cuentos de Roberto Fontanarrosa— junto a Daniel Aráoz, Coco Sily y Jean Pierre Noher. Durante una cena en la casa del famoso dibujante y escritor rosarino, el actor, confeso roncador empedernido, se quedó dormido en un cómodo sillón.

Fiel a su estilo observador, Fontanarrosa le ordenó a su equipo que le quitaran los zapatos y lo dejaran durmiendo allí, lo que terminó en un despertar solitario y desorientado para Serrano. Lejos de avergonzarse, al día siguiente el actor usó el humor para romper la característica seriedad del escritor: le inventó un remate desopilante sobre sus ronquidos, logrando arrancarle una carcajada histórica.

El teatro como refugio vital

Hacia el final de la charla, la emoción tomó el centro de la escena al recordar sus duros inicios. Comenzó “de caradura”, sin recursos y viviendo de prestado en Córdoba, hasta que un grupo de teatro independiente y su posterior paso por el conservatorio le marcaron el camino. “Ahí me di cuenta de que este es el grupo humano al que quiero pertenecer”, reflexionó. Hoy, consagrado y agradecido, asegura que el teatro le salvó la vida y mantiene intacto un solo deseo profesional: morir actuando.