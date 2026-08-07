Fuerte repudio de Luz y Fuerza a la presión de Estados Unidos a CALF por el acuerdo con Huawei

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el secretario general del gremio, Antonio D’Angelo, calificó de “intromisión” el accionar de la embajada norteamericana. El conflicto escala en la región debido a la disputa tecnológica global y los intereses estratégicos en Vaca Muerta.

La presión de Estados Unidos a CALF para frenar su modernización tecnológica desató un fuerte rechazo en el ámbito sindical y cooperativo de la región. El conflicto salió a la luz luego de que la embajada norteamericana intentara intervenir directamente para evitar que la principal distribuidora eléctrica de la ciudad concrete un contrato de provisión de fibra óptica y comunicaciones con la gigante china Huawei.

Antonio D’Angelo, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, criticó con dureza el accionar diplomático extranjero. Según el dirigente, el apriete no solo vulnera la autonomía de la cooperativa, sino que además ignoró los canales institucionales básicos al realizarse mediante comunicaciones informales vía WhatsApp.

La intromisión diplomática y el rechazo sindical

El origen de la controversia radica en la decisión comercial de CALF de contratar a Huawei por ofrecer mejores condiciones de precio, calidad y servicio. La respuesta de Estados Unidos, que considera a la empresa asiática un riesgo para su seguridad nacional, fue inmediata.

“Nosotros estamos repudiando la forma en que lo hicieron. Lo tendrían que haber hecho por intermedio de la Embajada Argentina, por el gobierno nacional o por la provincia. Es una intromisión que hace la embajada en la cooperativa”, sentenció D’Angelo. El referente gremial advirtió que la situación ha escalado a nivel nacional, provocando llamados de alerta desde Buenos Aires.

El sindicato emitió un comunicado oficial respaldando a CALF, argumentando que las inversiones tecnológicas de la cooperativa son necesarias y beneficiosas para los asociados. “Estamos muy de acuerdo con los adelantos tecnológicos, con las capacitaciones y con los elementos de seguridad. Defender a la cooperativa en su búsqueda de calidad de servicio es defender a los ciudadanos de Neuquén”, agregó. CALF es actualmente la cooperativa de distribución eléctrica más grande de Argentina y una de las más importantes de Sudamérica.

El factor Vaca Muerta y la geopolítica global

Detrás del apriete a la dirigencia local se esconde un trasfondo mucho más amplio: la denominada “Guerra del 5G” y el control de los flujos de información a nivel global. A nivel internacional, Estados Unidos mantiene un veto estricto sobre el uso de redes Huawei en infraestructura crítica de telecomunicaciones, presionando a sus aliados para que adopten posturas similares.

Sin embargo, en Neuquén, el interés tiene un nombre propio: Vaca Muerta. D’Angelo destacó que la instalación de infraestructura de fibra óptica de origen chino es vista como un paso clave que podría facilitar el asentamiento de capitales de ese país en el corazón de la formación no convencional.

Críticas al alineamiento del gobierno nacional

Durante la entrevista, el titular de Luz y Fuerza también enmarcó este episodio dentro de un contexto político nacional complejo, cuestionando el alineamiento automático de la actual gestión presidencial con la Casa Blanca. D’Angelo ironizó sobre el nivel de sumisión diplomática, asegurando que “parecemos Hawái más que Argentina”, y lamentó la pérdida de soberanía en la toma de decisiones estratégicas.

El dirigente concluyó advirtiendo sobre el impacto de estas políticas macroeconómicas en el tejido social neuquino, señalando que las directivas actuales están afectando fuertemente a la clase media, un sector que históricamente ha sostenido el consumo y el desarrollo en la región de la Patagonia norte.

Se espera que en los próximos días las cooperativas de la región mantengan una reunión de urgencia para definir los pasos a seguir frente a un escenario donde la geopolítica global golpeó directamente las puertas del cooperativismo neuquino.

CALF aceptó reunirse con el embajador de Estados Unidos, pero le pidió la información que dice tener

La Cooperativa aceptó la reunión propuesta por Peter Lamelas y le reiteró que “recibirá y analizará toda información, criterio o estándar técnico” que la Embajada le presente. Hasta el momento, no recibió ninguna objeción técnica documentada, ni propuesta concreta de empresas.

CALF entregó su respuesta formal a la carta que el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, le remitiera el 5 de agosto, en la que el diplomático confirmó que las comunicaciones recibidas por el gerente TIC de la institución “reflejan fielmente la política de Estados Unidos” y solicitó una reunión.

La Cooperativa aceptó la reunión propuesta por el embajador, encabezada por el presidente Marcelo Severini, y puso a disposición sus propias instalaciones: invitó al embajador a conocer la red eléctrica que abastece a la capital provincial, el despliegue de fibra óptica hacia los barrios de la ciudad y la zona de Vaca Muerta, y sus proyectos de energías renovables y de infraestructura. “Conocer la realidad de primera mano es la mejor manera de comprender quiénes somos, cómo decidimos y por qué”, señala la nota.

Junto con esa aceptación, la respuesta contiene un pedido concreto. Frente a las afirmaciones de la Embajada sobre el régimen jurídico al que estarían sujetas determinadas empresas extranjeras, y frente a su ofrecimiento de conversar sobre “proveedores alternativos confiables”, CALF solicitó que toda esa información se formalice: “Recibiremos y analizaremos toda información, criterio o estándar técnico que esa Embajada estime pertinente hacernos llegar por escrito”. Cabe destacar que, desde el inicio de este intercambio, la Cooperativa no recibió ninguna expresión técnica documentada en contra de ninguna empresa, ni propuesta de empresas por parte de esa representación diplomática.

Este pedido no responde a una curiosidad institucional. La información a la que la Embajada alude es la misma que serviría de fundamento a las consecuencias migratorias mencionadas en las comunicaciones que dieron origen a este intercambio. Si esa información existe, la Cooperativa tiene derecho a conocerla, para evaluarla con la seriedad que siempre ofreció. Si no puede ser presentada, entonces se le habrá pedido a una Cooperativa argentina que cancele una decisión de sus órganos de gobierno sin un solo fundamento verificable sobre la mesa. La respuesta a este pedido definirá en buena medida, la naturaleza de todo este episodio.

La nota reitera asimismo que las redes de la Cooperativa son del tipo multiproveedor que integran equipamiento de origen estadounidense, brasileño, europeo y asiático y que sus decisiones de arquitectura y de seguridad se adoptan con criterio técnico, financiero y económico. Y precisa que toda empresa que desee presentar propuestas “encontrará en nuestros canales ordinarios de contratación la puerta abierta que siempre tiene”, en el marco del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones aprobado por el INAES, y que las decisiones continuarán adaptándose en los órganos de gobierno de la Cooperativa.

CALF enfatizó en que es ajena a toda controversia entre terceros Estados, y que el intercambio con la Embajada es informado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, a solicitud de la propia Cooperativa.