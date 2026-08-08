Fallecimiento de Jorge Messi: luto en el fútbol mundial por la pérdida del padre del capitán argentino

El mundo del deporte se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante del astro rosarino. Fue el pilar fundamental que guió la carrera de Lionel desde sus inicios. Conocé el legado que deja y las inmediatas muestras de apoyo que llegaron desde todos los rincones del planeta.

El fútbol mundial atraviesa horas de profunda tristeza y conmoción. En las últimas horas se dio a conocer la noticia que enluta al deporte internacional: el fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante histórico del capitán de la Selección Argentina. La pérdida sacude no solo al núcleo íntimo de la familia, sino a toda la inmensa comunidad deportiva que acompañó la carrera del astro rosarino.

El arquitecto silencioso detrás de la leyenda

Hablar de la trayectoria de Lionel Messi es, indefectiblemente, hablar de la tenacidad y la visión de su padre. Jorge fue la figura determinante que confió ciegamente en el talento de su hijo cuando apenas era un niño que deslumbraba en los potreros de Rosario.

Fue él quien tomó la difícil decisión familiar de emigrar a España a principios de los años 2000, gestionando la famosa prueba en el FC Barcelona para asegurar el tratamiento hormonal que Leo necesitaba para su crecimiento. A lo largo de más de dos décadas, Jorge no solo fue su principal contención emocional frente a las adversidades, sino que actuó como su representante legal, guiando sus pasos desde las inferiores en La Masía hasta las recientes etapas en París, Miami y la gloria absoluta con la Selección Nacional.

Las repercusiones y el abrazo del ambiente futbolístico

Apenas trascendió la noticia, las redes sociales y los portales del mundo entero se llenaron de mensajes de apoyo. Instituciones que marcaron a fuego la carrera del jugador, como Newell’s Old Boys, el FC Barcelona y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezaron las muestras de dolor con comunicados oficiales abrazando a la familia Messi-Roccuzzo.

Compañeros, directores técnicos y fanáticos de todas las latitudes se volcaron a las plataformas digitales para brindarle fuerzas al capitán argentino en el que, sin dudas, es uno de los momentos más duros de su vida personal.

Desde Neuquén.com nos sumamos a las condolencias para Lionel, Antonela y toda la familia, recordando la figura de un padre que lo arriesgó todo para que el mundo entero pudiera disfrutar del mejor jugador de la historia.