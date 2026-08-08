Llegada de Lionel Messi a Rosario: el capitán despide a su padre en una ceremonia íntima

Tras la dolorosa noticia del fallecimiento de Jorge Messi, se aguarda la llegada de Lionel Messi a Rosario para las últimas horas de este sábado. El capitán de la Selección argentina viajó al país para acompañar a su familia y darle el último adiós a su padre, en un marco de profundo respeto y estricto hermetismo.

El dolor golpea de lleno al núcleo familiar del mejor jugador del mundo. Luego de confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi a sus 68 años, tras atravesar un delicado cuadro de salud en los últimos meses, el mundo del deporte posó su mirada sobre la ciudad santafesina.

La llegada de Lionel Messi a Rosario está prevista para la noche de este sábado, en una franja estimada entre las 20:00 y las 20:30 horas. El astro dejó en segundo plano sus compromisos deportivos con el Inter Miami para viajar de urgencia y reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol en este duro momento.

El último adiós, lejos de los flashes

A pesar de la enorme repercusión global que generó la pérdida del hombre que impulsó y moldeó la carrera del “10”, la familia Messi ha decidido transitar este doloroso proceso alejados de la exposición pública. Según trascendió, no se realizará ningún tipo de ceremonia velatoria abierta a la comunidad.

Los restos de Jorge Messi serán inhumados en el cementerio Parque del Solar, ubicado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Los horarios y pormenores del procedimiento se mantienen bajo absoluta reserva por expreso pedido del entorno íntimo.

El abrazo del fútbol argentino

El impacto de la noticia movilizó rápidamente a las autoridades del fútbol local. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, se resolvió rendir homenaje al padre del ídolo en todas las canchas del país.

A través de una resolución oficial, se determinó que en todos los encuentros de las distintas categorías se llevará a cabo un minuto de silencio, mientras que los futbolistas, cuerpos técnicos y árbitros portarán un brazalete negro como símbolo de luto. Clubes que marcaron la vida de la familia, como Newell’s Old Boys, también enviaron sus sentidas condolencias y recordaron con cariño a Jorge.