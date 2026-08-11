Educación para adultos en Neuquén: crece un 20% la tasa de egresos y apuestan a los oficios

En diálogo con Rivadavia Neuquén, autoridades educativas confirmaron que más de 11.000 personas retomaron las aulas. La educación para adultos en Neuquén se consolida como política prioritaria para combatir el analfabetismo e impulsar la inserción laboral.

La educación para adultos en Neuquén atraviesa una etapa de fortalecimiento estructural. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Verónica Crespo, coordinadora de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación (CPE), brindó un panorama detallado sobre la situación actual del sistema de terminalidad educativa en la provincia, destacando no solo el incremento en la matrícula, sino un salto cualitativo sostenido: la tasa de egresos registra un aumento del 20% anual.

Bajo la actual gestión del Ministerio de Educación provincial, a cargo de Soledad Martínez, se ha decidido priorizar esta modalidad para saldar una deuda histórica con aquellas personas que, por diversas circunstancias, tuvieron que abandonar la educación formal. Hoy, más de 11.000 neuquinos han vuelto a estudiar.

Formación en oficios y salida laboral

Uno de los ejes más potentes de la propuesta es la articulación entre las Escuelas para Adultos (EPA) o los nucleamientos educativos y los Centros de Formación Profesional (CFP). Esta sinergia permite que los estudiantes puedan culminar sus estudios primarios obligatorios y, en simultáneo, iniciar el aprendizaje de un oficio.

Entre los trayectos formativos de nivel 1 más demandados se destacan la construcción en madera, electricidad domiciliaria, plomería y gas. Sin embargo, Crespo remarcó que para alcanzar certificaciones de mayor responsabilidad se requiere tener la primaria completa y, en algunos casos, el ciclo básico del secundario. La necesidad de contar con este nivel educativo se volvió un filtro excluyente en la región, especialmente ante la alta demanda de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta, donde hasta los puestos de menor calificación técnica exigen esta certificación.

Acompañamiento y currícula a medida

Que la escuela esté de puertas abiertas no garantiza el éxito por sí sola. El estudiante adulto, cuyo promedio de edad ronda los 40 años (en un arco que va desde los 18 hasta los 99), suele ser jefe de familia, trabajador o tener personas a cargo. Por este motivo, el CPE implementó un sistema de contención que incluye desde horarios flexibles hasta la incorporación de horas de Educación Física, un espacio antes vedado para esta franja etaria.

Además, se está trabajando en un diseño curricular específico que capitaliza la experiencia de vida de los estudiantes. “Esa doble situación de ser aprendiente, pero también enseñante de sus compañeros y maestros, convierte el aula en un espacio de intercambio y creación de comunidad”, destacó la funcionaria.

En cuanto a los tiempos, la flexibilidad es total: dependiendo de dónde se haya interrumpido la trayectoria, un estudiante puede terminar el ciclo en un cuatrimestre, un año o dos. A su vez, para aquellos que solo adeudan algunas materias del nivel medio, se está desarrollando una versión provincial del tradicional Plan Fines, denominada “Fines Tech”.

Violencia escolar: el rol ineludible de la familia

La entrevista también abordó la problemática de la violencia en las instituciones. Para hacer frente a esta realidad, el CPE incrementó en todo el territorio provincial las sedes de los Equipos de Orientación y Apoyo Institucional y Pedagógico (EOPIE).

No obstante, Crespo fue contundente respecto a la responsabilidad compartida: “La escuela es una caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad. Sola no puede. La familia tiene que participar activamente de la crianza y la formación”.

Dónde y cómo inscribirse

Para quienes deseen retomar sus estudios, el mensaje de las autoridades es claro: “Los estamos esperando”. Los interesados pueden acercarse a cualquier EPA, a un nucleamiento educativo, consultar a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Educación, o dirigirse directamente a la dirección de Jóvenes y Adultos en la sede del Consejo Provincial de Educación.