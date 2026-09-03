El desafío de la adopción en Neuquén: trámites virtuales y la espera de los adolescentes

En diálogo con Rivadavia Neuquén, desde el Registro Único de Adopción explicaron que la mayoría de los inscriptos busca bebés. Sin embargo, hay doce convocatorias públicas abiertas para adolescentes y grupos de hermanos que necesitan un hogar.

El proceso de adopción en Neuquén se simplificó considerablemente tras la pandemia, pero el sistema judicial sigue lidiando con una barrera cultural compleja: el fuerte desfasaje entre lo que buscan los postulantes y la realidad de las infancias vulneradas que aguardan en los hogares.

Viviana Toselli, prosecretaria del Registro Único de Adopción (RUA) de la provincia, explicó que las inscripciones ordinarias se abren tres veces al año (abril, agosto y diciembre) y están dirigidas a cualquier persona con residencia comprobable en territorio neuquino.

Un trámite más ágil y cien por ciento digital Lejos de las trabas burocráticas históricas, el registro implementó un sistema virtual que acelera los tiempos. Los interesados deben visualizar un video informativo de tres minutos, completar un formulario online y enviar la documentación respaldatoria por correo electrónico.

“Siempre se les otorga un plazo suplementario a las familias porque sabemos que a veces falta algún papel, para no sumar un elemento estresor”, detalló Toselli. Además, aclaró que no es requisito excluyente estar en pareja: pueden inscribirse matrimonios, uniones convivenciales, personas solas o parejas del mismo sexo. Una vez superada esta instancia documental, un equipo interdisciplinario (psicólogos, médicos y trabajadores sociales) evalúa la disponibilidad adoptiva a través de entrevistas y visitas domiciliarias.

El choque entre el deseo y la realidad A pesar de las facilidades administrativas, la cantidad de inscriptos bajó drásticamente en los últimos años. A esto se suma el principal cuello de botella del sistema: la edad de los chicos. Según estadísticas recientes de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRPA), casi el 90% de los postulantes en el país busca niños menores de tres años.

“La mayoría manifiesta una disponibilidad adoptiva acotada a niños muy pequeños, desde recién nacidos hasta los dos o cinco años, sin problemas de salud”, advirtió la funcionaria. Sin embargo, los chicos que llegan a la instancia de adopción tras agotarse las medidas de protección excepcional y no contar con referentes en su familia extensa, suelen ser mayores de diez años o grupos de hermanos.

Convocatorias públicas vigentes Cuando el registro provincial y la red nacional agotan sus listados sin encontrar perfiles adecuados, la Justicia recurre a las convocatorias públicas. Actualmente, en la página oficial del Poder Judicial (jusneuquen.gov.ar) hay doce búsquedas activas.

Estas convocatorias están abiertas a personas de cualquier parte del país, incluso si no están inscriptas previamente en el RUA. “Son doce situaciones de niños, niñas y adolescentes que hoy están esperando por una familia. Hablamos de chicos de trece o catorce años que necesitan un cuidado definitivo”, concluyó Toselli, recordando que adoptar no es un acto de caridad, sino la restitución del derecho del niño a tener una familia.