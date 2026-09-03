Expo Vocacional en Neuquén: una experiencia interactiva para definir el futuro

En diálogo con Rivadavia Neuquén, desde la organización detallaron las propuestas de la nueva edición. La Expo Vocacional en Neuquén llega al Espacio Duam para acompañar a los estudiantes secundarios en su transición hacia la educación superior con opciones públicas, privadas y mucho entretenimiento.

La esperada Expo Vocacional en Neuquén abrirá sus puertas desde el miércoles 9 hasta el viernes 11 de septiembre en el predio del Espacio Duam, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades para los estudiantes que transitan la etapa final del nivel secundario. Según los organizadores, el encuentro trasciende la clásica entrega de folletería para convertirse en un espacio de interacción, autoconocimiento y contención grupal.

En diálogo con Rivadavia Neuquén, Matías Lamboglia, responsable de comunicación de ECYDENSE y referente del evento, brindó detalles sobre esta iniciativa. Tras su exitoso paso por Zapala y Chos Malal durante este año, el evento desembarca en la capital neuquina con el claro objetivo de brindar certidumbre ante la angustia que suele generar la elección de una carrera profesional.

Un punto de encuentro para las juventudes “No existen las soluciones mágicas ni esas varitas que te dicen qué tenés que estudiar en tres pasos. Son pequeñas herramientas, un acercamiento al mundo de las decisiones para saber en qué fijarte”, explicó Lamboglia durante la entrevista radial.

El evento fue concebido como una experiencia integral. Más allá de recorrer los tradicionales stands informativos, los jóvenes podrán participar de charlas de orientación vocacional diseñadas para evitar la deserción temprana. Este enfoque busca prevenir situaciones comunes donde los estudiantes invierten años en carreras universitarias convencionales solo para descubrir que prefieren otras opciones más creativas o dinámicas, como oficios ligados al arte, la producción o las tecnicaturas cortas.

Oferta educativa pública y privada Uno de los ejes centrales de esta edición es garantizar la diversidad de opciones para realidades muy dispares. El ecosistema académico disponible en la región es inmenso y la organización se encargó de reunir en pocos metros tanto al sector privado como a la robusta oferta pública. Universidades nacionales de peso en la región y los diversos Institutos de Formación Docente (IFD) marcan fuerte presencia, demostrando que la educación pública superior sigue siendo una alternativa sólida, cercana y gratuita para miles de familias.

“Nuestra intención es que el abanico sea lo más amplio posible porque las realidades, los intereses y las posibilidades de cada chico son muy distintas”, aseguró el funcionario de ECYDENSE, subrayando que la feria busca ser verdaderamente representativa.

Tecnología, juegos y lo que viene Los organizadores entienden que el proceso de orientación debe ser dinámico para atrapar la atención de los adolescentes. Por eso, el recorrido incluye el ya clásico “Easy Test”, un juego de preguntas y respuestas de interés general donde los distintos cursos compiten entre sí. A esta propuesta lúdica se suman espacios de realidad virtual, simuladores y juegos arcade, que promueven la integración y el sentido de pertenencia en los grupos que están próximos a egresar.

Septiembre mantendrá a Neuquén con una intensa agenda de eventos. Además de la masiva convocatoria educativa en el Duam, desde la organización adelantaron que a fines de mes el estadio Ruca Che será sede de una serie de partidos por la Copa Davis, mientras que el imponente y flamante centro de convenciones Domuyo albergará la gran final nacional de la Copa Robótica, consolidando a la ciudad como el indiscutido epicentro de los grandes encuentros en la Patagonia.