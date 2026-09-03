Alerta sanitaria: confirman un segundo caso de hantavirus en la zona rural de Aluminé

Las autoridades sanitarias provinciales encendieron las alarmas tras confirmar un nuevo contagio en la cordillera. Se trata del segundo caso de hantavirus en Aluminé, detectado en el área rural. Los equipos de salud ya desplegaron los protocolos de bloqueo y refuerzan las medidas de prevención para los vecinos y trabajadores del campo.

La preocupación volvió a instalarse en la cordillera neuquina tras el último reporte epidemiológico. El Ministerio de Salud de la provincia confirmó en las últimas horas un segundo caso de hantavirus en Aluminé, afectando nuevamente a una persona vinculada a las tareas y el entorno de la zona rural.

Si bien las autoridades mantienen la reserva sobre el estado clínico actual del paciente para resguardar su privacidad, los equipos de epidemiología y de Zona Sanitaria ya activaron el protocolo correspondiente. La intervención incluye la investigación ambiental en el lugar de residencia y trabajo para determinar el foco exacto de exposición al roedor colilargo, el transmisor endémico de este virus.

Prevención: la herramienta más efectiva

Ante la aparición de este nuevo caso, desde la cartera sanitaria insisten en que la prevención es la única barrera real contra la enfermedad, especialmente para quienes residen, realizan tareas rurales o actividades recreativas en zonas agrestes. Las principales recomendaciones a tener en cuenta son:

Ventilación obligatoria: Antes de ingresar a galpones, leñeros, cabañas o lugares que hayan permanecido cerrados por mucho tiempo, es vital abrir puertas y ventanas y dejar ventilar por al menos 30 minutos.

Antes de ingresar a galpones, leñeros, cabañas o lugares que hayan permanecido cerrados por mucho tiempo, es vital abrir puertas y ventanas y dejar ventilar por al menos 30 minutos. Higiene profunda y segura: Nunca barrer en seco. Se debe rociar el suelo y las superficies con una mezcla de agua y lavandina (una cucharada por litro) y dejar actuar antes de limpiar, utilizando siempre barbijo tipo N95.

Nunca barrer en seco. Se debe rociar el suelo y las superficies con una mezcla de agua y lavandina (una cucharada por litro) y dejar actuar antes de limpiar, utilizando siempre barbijo tipo N95. Desmalezamiento: Mantener el pasto corto y despejado en un radio de al menos 30 metros alrededor de las viviendas y galpones.

Mantener el pasto corto y despejado en un radio de al menos 30 metros alrededor de las viviendas y galpones. Agua y alimentos: Guardar la comida en envases herméticos y consumir únicamente agua potable o hervida.

Síntomas a tener en cuenta

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales que se desprenden de la orina, saliva o heces del roedor infectado. Es fundamental no subestimar la aparición repentina de síntomas que pueden confundirse con una gripe fuerte: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos o dificultad para respirar.

Ante cualquiera de estos cuadros, las autoridades solicitan a los vecinos acercarse de inmediato al hospital o centro de salud más cercano y mencionar al personal médico si estuvieron en zonas rurales o en posible contacto con roedores.