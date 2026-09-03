Lanzan un nuevo taller de breaking en Neuquén para mayores de 12 años

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la coordinadora Daniela Montaña brindó todos los detalles de esta propuesta en la Casa de las Leyes. Enterate de los horarios y cómo sumarte a las clases de hip hop de esta primavera.

El nuevo taller de breaking en Neuquén llega al espacio cultural de la Casa de las Leyes para sumar ritmo y movimiento urbano a la agenda de primavera. La iniciativa, impulsada por la Legislatura neuquina, busca acercar la cultura del hip hop a los jóvenes de la región mediante clases prácticas, dinámicas y sin límite de edad máxima.

La propuesta arranca este jueves 3 de septiembre y está diseñada para cualquier persona mayor de 12 años que tenga ganas de aprender, sin importar su experiencia previa.

Cuándo y dónde son las clases

Los encuentros se llevarán a cabo todos los jueves en el horario de 18:00 a 19:15 en las instalaciones de la Casa de las Leyes. La coordinación está a cargo de Daniela Montaña, conocida en el ambiente de las batallas urbanas como b-girl Dani Maguisa.

“Mari mari kom pu che”, saludó la coordinadora al aire, combinando el mapudungun con la esencia de la cultura urbana. Montaña destacó que las clases están pensadas para ir de menor a mayor, permitiendo que todos puedan incorporar la técnica progresivamente.

De la pantalla chica a la pista local

Para quienes todavía no tienen en claro de qué se trata esta disciplina, la b-girl utilizó una referencia cinematográfica muy popular para graficar el estilo: “Para la gente que no sabe y vio la película ‘¿Dónde están las rubias?’, esa parte donde bailan en el boliche, que giran de cabeza y todo… eso es lo que vamos a hacer en la clase”.

Sin embargo, aclaró rápidamente que nadie debe asustarse por la complejidad de las acrobacias, ya que la enseñanza será “de a poco y pasito a pasito”.

El breaking, que recientemente hizo su debut oficial como deporte olímpico en los Juegos de París 2024, sigue consolidando su espacio en la Patagonia. En la provincia, se estima que la comunidad de bailarines urbanos creció un 40% en los últimos tres años, impulsada por talleres gratuitos y competencias autogestivas. Con esta nueva convocatoria, Neuquén sigue apostando a la integración de las juventudes a través del arte y el deporte.