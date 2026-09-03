“Mochila de plomo”: cine, realidad social y el reclamo por el INCAA en Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el director Darío Mascambroni adelantó los detalles de su premiada película que se proyecta este viernes. Un retrato crudo sobre la infancia y una fuerte crítica al desfinanciamiento cultural.

La película Mochila de plomo llega a la capital neuquina para invitar al público a una profunda reflexión sobre la falta de contención en la infancia. En diálogo con el periodista Marcelo a través del aire de Rivadavia Neuquén, el director y guionista Darío Mascambroni repasó los ejes centrales de esta obra, que combina un elenco de actores consagrados con talentos emergentes, y no esquivó el debate sobre la crítica actualidad de la industria audiovisual argentina.

Un drama con fuerte anclaje social El film se centra en la historia de Tomás, interpretado por Facundo Underwood, quien tenía apenas 12 años al momento del rodaje. El protagonista es un niño cuyo padre fue asesinado y que, en medio de su dolor y desamparo, recorre su ciudad con un arma en la mochila buscando al culpable para entender su pasado. “Lo que yo quiero lograr con la película es que la gente piense sobre todo en qué tipo de contención tiene un nene de 12 años como para estar en esa situación”, explicó Mascambroni.

La cinta se destaca por amalgamar el trabajo de un elenco diverso, sumando a profesionales de la talla de Agustín Rittano y Elisa Gagliano, con figuras que no venían de la actuación tradicional, como el reconocido periodista Osvaldo Wehbe y Gerardo Pascual.

La crisis del cine argentino Hacer séptimo arte en el país nunca fue tarea sencilla, pero el director remarcó que el escenario actual es especialmente adverso. “Es muy difícil filmar en Argentina”, sentenció Mascambroni, revelando que de las siete películas que produjo, cinco fueron realizadas de manera totalmente independiente y solo dos contaron con apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

En este sentido, el realizador desmitificó el origen del financiamiento estatal y apuntó contra las políticas de la gestión actual: “El INCAA te presta la plata. No es que te la regala, vos la usás y en realidad es plata que recircula y que cada vez que vos vas al cine pagás un porcentaje de esa entrada y es para financiar películas argentinas, que el gobierno no pone un peso”. Además, denunció que esa recaudación “no se está utilizando en producir películas”, concluyendo de forma tajante que “la cultura para este gobierno es igual a cero”.

Coordenadas para la función La proyección se llevará a cabo este viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas, en el marco del ciclo de cine impulsado por la Legislatura del Neuquén. La cita es en el espacio cultural de la histórica Casa de las Leyes, ubicada en Avenida Olascoaga 560. El evento es con entrada libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad inmejorable para disfrutar de una premiada producción nacional y participar de la habitual charla posterior a la función.