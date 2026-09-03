Boca venció a Vélez por penales en Córdoba y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina

El Xeneize sufrió, pero logró el objetivo en una definición atrapante. Tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, el pase de Boca a cuartos de Copa Argentina se selló con un 4-3 en los penales frente a Vélez. La gran figura de la noche fue el arquero Álvaro Montero, quien atajó dos remates clave.

El Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue escenario de una verdadera batalla de ajedrez que terminó por definirse desde los doce pasos. En un cruce trabado y de alta tensión, Boca Juniors superó a Vélez Sarsfield en la tanda de penales, adjudicándose así el último boleto disponible para los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y el conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto protagonizaron un trámite intenso. Si bien el Xeneize hizo méritos durante el complemento para quebrar la paridad —con chances nítidas en los pies de Alan Velasco y un final con polémicas— la falta de efectividad en los metros finales prolongó el suspenso y obligó a dirimir la clasificación en los penales.

La figura de Montero y la contundencia Xeneize

A la hora de la verdad, Álvaro Montero se agigantó bajo los tres palos para convertirse en el héroe de la jornada. El arquero xeneize demostró toda su jerarquía al bloquear los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero, dándole a Boca la tranquilidad necesaria para encaminar la serie.

Del lado de los ejecutantes, la precisión fue casi total. Lautaro Blanco, Kevin Zenón, el ingresado Leonel Flores y Carlos Palacios no fallaron en sus respectivos turnos, sentenciando el 4-3 definitivo que desató el delirio de la parcialidad azul y oro que copó las tribunas en Córdoba.

El camino hacia el título: se viene Racing

Con esta sufrida victoria, Boca ya tiene la mira puesta en la siguiente fase de la competencia federal, donde el cuadro le depara un desafío de altísima exigencia. En la instancia de cuartos de final, se enfrentará a Racing Club, configurando uno de los clásicos más atractivos del torneo.

Mientras tanto, el equipo de Arruabarrena deberá pasar rápidamente de página, ya que la próxima semana retomará su agenda internacional recibiendo a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.