Hockey en línea en Neuquén: el crecimiento de Fénix y su lucha por la infraestructura

El deporte suma cada vez más adeptos en la región, pero los altos costos y la escasez de pistas complican su desarrollo. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la presidenta del club Fénix, Lucrecia Oviedo, detalló el presente del hockey en línea en Neuquén y el orgullo de aportar jugadoras a la Selección.

El hockey en línea en Neuquén continúa ganando terreno como una alternativa deportiva dinámica y apasionante, aunque su desarrollo a nivel local deba sortear obstáculos económicos y de infraestructura. Lejos del tradicional patín de cuatro ruedas, esta disciplina sobre rollers simula el vértigo del hockey sobre hielo, exigiendo un nivel de fricción que obliga a los jugadores a utilizar un arsenal de protecciones: cascos con reja, pecheras, coderas y canilleras que cubren hasta la rodilla.

Actualmente, la capital neuquina cuenta con apenas dos clubes dedicados a esta rama. Fénix, que recientemente celebró su primer año como persona jurídica, es uno de ellos. Con 65 socios activos, la institución abarca categorías que van desde niños de cinco años hasta adultos mayores de 25, demostrando que la edad no es una limitante cuando hay pasión por el disco y los patines.

El sueño mundialista y la barrera económica

El talento regional no pasa desapercibido a nivel nacional. Tres jugadoras de Fénix fueron convocadas para representar a la Selección Argentina en el próximo Mundial de la disciplina que se disputará en Asunción, Paraguay, a partir del 7 de octubre. Sin embargo, detrás del logro deportivo asoma la dura realidad del deporte amateur.

“Todo es autogestionado desde hace muchos años”, explicó Oviedo, remarcando que el equipamiento es costoso y cotiza en moneda extranjera. Un equipo completo de arquero de nivel competitivo puede superar holgadamente los 1.500 dólares, un costo privativo para la mayoría de las familias. Aunque cuentan con el apoyo logístico de algunas empresas privadas y gestiones a través de la Federación Neuquina de Patín, el club se encuentra en una búsqueda activa de sponsors que permitan aliviar los gastos del viaje mundialista y sostener la actividad diaria.

La falta de canchas, un partido aparte

A nivel nacional, el roller hockey experimentó un crecimiento sostenido en cantidad de federados durante el último decenio [VERIFICAR], pero en nuestra región el principal freno sigue siendo edilicio. Las ruedas de los patines requieren superficies lisas y limpias, preferentemente pisos vinílicos modulares (SportCourt), algo escaso en la ciudad.

Fénix comenzó su historia entrenando en un playón al aire libre en la esquina de la casa de su fundadora, pasó por gimnasios municipales y hoy concentra sus prácticas en el estadio Ruca Che, el único recinto con las dimensiones y el suelo adecuado en la zona. “Si nos sacás el Ruca Che, nos quedamos sin dónde entrenar”, advirtió la presidenta, visibilizando la fragilidad en la que se sostiene la estructura del deporte.

Próximos torneos y cómo ser parte del equipo

Mientras preparan la logística para la cita en Paraguay, el equipo ya tiene en la mira un Sudamericano en la provincia de Córdoba, programado del 11 al 13 de septiembre, donde medirán fuerzas con clubes de todo el país, además de conjuntos de Chile y Brasil.

Para los interesados en sumarse a la disciplina, Fénix mantiene abiertas sus inscripciones. Los entrenamientos se realizan en el estadio Ruca Che los martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas, y los sábados de 16:00 a 19:00, con divisiones por edades y niveles. El club suele facilitar algunos equipos básicos para las primeras prácticas, priorizando que quienes recién arrancan aprendan las técnicas de caída antes de tomar el palo. Las vías de contacto están disponibles en sus redes sociales (Instagram y YouTube) bajo el usuario Fénix Roller Hockey.