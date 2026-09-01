Nuevo parque temático en Neuquén: bomberos, juegos y el inicio del mes aniversario

A partir de las 17 horas, la ciudad estrena un espacio lúdico frente a la central de calle Libertad. En diálogo con Rivadavia Neuquén, desde el municipio adelantaron que la próxima semana será el turno del mangrullo de Mafalda en el barrio Confluencia.

En el marco del inicio del mes aniversario de la capital, un nuevo parque temático en Neuquén abrirá sus puertas este martes a las 17 horas para homenajear el trabajo diario del cuerpo de bomberos. La inauguración, que contará con la presencia de autoridades municipales, marca el comienzo de la segunda etapa de aperturas de estos espacios recreativos que buscan descentralizar el entretenimiento infantil en la ciudad.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional del municipio, Noelia Rueda Cáceres, detalló que se trata del octavo parque de este tipo en la capital. El proyecto se llevó a cabo mediante un trabajo articulado con la Legislatura provincial, dado que el predio —conocido como el parque Casa de las Leyes— está bajo su órbita administrativa en la intersección de Avenida Olascoaga y Libertad.

Homenaje frente a la central de calle Libertad

El diseño del espacio no fue librado al azar. Al estar ubicado justo frente a la central de Bomberos, el municipio decidió dedicar la temática integral de los juegos a la institución.

“Es una manera de homenajear su trabajo y resaltar el valor que tiene para nosotros y para los niños”, explicó Rueda Cáceres durante la entrevista radial. El parque está pensado específicamente para la primera infancia, con estructuras seguras para niños de hasta seis años, e incluye un camión decorativo que ya se perfila como el punto fotográfico excluyente del lugar. Durante el evento de apertura habrá payasos, música, banderines y el tradicional corte de cinta.

Esta inauguración también funciona como el puntapié inicial para las celebraciones de septiembre, un mes que históricamente concentra un fuerte calendario de obras públicas y eventos.

Mafalda llega al barrio Confluencia

La agenda de obras recreativas no se detiene en el centro. Desde la subsecretaría confirmaron que la próxima semana se realizará otra inauguración de peso: el parque temático de Mafalda en el barrio Confluencia.

Este nuevo sector estará ubicado en la zona del paseo costero del río Limay e integrará un gran mangrullo lúdico basado en el icónico personaje de historieta. La obra civil incluye piso blando para la prevención de golpes, nueva iluminación LED, sistema de riego y un plan de forestación adaptado a la ribera.

Convivencia y cuidado del espacio público

Más allá del diseño innovador, desde el municipio aprovecharon la oportunidad para hacer un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana. El mantenimiento de los nuevos espacios enfrenta un desafío cotidiano: la presencia de residuos y desechos de mascotas.

Las autoridades recordaron a los vecinos la importancia de llevar bolsas para recolectar las heces de los perros al momento de pasearlos por los parques y depositarlas en los pequeños cestos instalados específicamente para ese fin, garantizando así que las áreas de juego sigan siendo seguras y limpias para los más chicos.