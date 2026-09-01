El plan municipal de esquí cumple 30 años y lleva a más de 700 estudiantes al cerro Chapelco

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el secretario de Turismo local, Alejandro Apaolaza, destacó el impacto de inclusión social del plan municipal de esquí. Además, adelantó cómo será el nuevo centro de convenciones que transformará la matriz turística de la ciudad.

La temporada invernal avanza a paso firme en la cordillera y el plan municipal de esquí se consolida como una política histórica de inclusión deportiva. Mientras la nieve sigue cubriendo el cerro Chapelco, San Martín de los Andes celebra la trigésima edición de una iniciativa que transforma la vida de los jóvenes locales, combinando educación, identidad de montaña y turismo.

Igualdad de oportunidades en la montaña

El programa, que tuvo su primera edición en 1996, permite este año que más de 740 estudiantes de séptimo grado de escuelas públicas, privadas y rurales del departamento Lácar cambien las aulas por las pistas. Durante cinco días, los alumnos asisten en su turno escolar habitual a la montaña para aprender a esquiar junto a instructores profesionales.

“Para nosotros es una alegría enorme. Es una cuestión de igualdad y de identidad, porque San Martín de los Andes tiene el esquí como parte de su ADN”, remarcó Apaolaza. Un dato contundente refleja la importancia social de la política: más del 70% de los participantes experimenta los deportes de invierno por primera vez en su vida, acercándose a un entorno natural que tienen a pocos kilómetros pero que suele resultar de difícil acceso.

Esta herramienta se sostiene mediante un esfuerzo articulado. La coordinación involucra a la municipalidad, al Consejo Provincial de Educación (CPE), a la empresa concesionaria del cerro y, a partir de este año, a los clubes de montaña de San Martín y Junín de los Andes, que aportan a sus instructores formados localmente.

El impacto de derribar barreras económicas

La relevancia del programa adquiere mayor dimensión al contrastarlo con los costos de mercado actuales. Hoy, el pase diario en Chapelco para un turista nacional ronda los $160.000, mientras que para los residentes de la provincia de Neuquén la tarifa se ubica en los $120.000.

Afrontar estos valores resulta privativo para muchas familias de la región, generando históricamente una brecha de acceso. “Con esto logramos que todos los chicos tengan la misma oportunidad. El día de mañana esto puede despertarles las ganas de seguir con el deporte o incluso de trabajar en la montaña como instructores”, valoró el secretario de Turismo, recordando además que los mayores de 70 años también tienen liberado el acceso a los medios de elevación.

Infraestructura para el turismo todo el año

Durante la entrevista, el funcionario también destacó las proyecciones para romper la estacionalidad turística en la zona sur de la provincia. El gran protagonista será el nuevo centro de convenciones, una obra recientemente impulsada por el Ejecutivo provincial que apunta a captar el turismo de reuniones y eventos empresariales (MICE).

Actualmente, San Martín de los Andes carece de un espacio unificado de gran capacidad, lo que obliga a dividir los eventos masivos en distintos salones hoteleros. El nuevo complejo se emplazará en el predio de la actual terminal de ómnibus, a escasos 20 metros del lago Lácar, otorgándole una vista y ubicación privilegiadas.

Por su parte, la terminal de colectivos será reubicada en un sector logístico más eficiente, frente al nuevo edificio del hospital [VERIFICAR: Hospital Ramón Carrillo]. “Es una obra que consolida nuestro posicionamiento nacional y mejora la calidad de vida en la ciudad, retirando el tránsito pesado del centro”, concluyó Apaolaza.