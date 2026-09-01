Educación digital en Neuquén: docentes se capacitan frente a los nuevos consumos problemáticos

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la directora de Contenidos Transversales de la provincia detalló los alcances de la jornada “Conectados o enredados”. La iniciativa busca brindar herramientas frente al uso excesivo de pantallas, la ciberseguridad y las apuestas en línea en las aulas.

El avance de la tecnología en las aulas plantea desafíos inéditos para el sistema educativo. Ante este escenario, el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE) impulsan la jornada “Conectados o enredados”, un espacio de debate teórico destinado a problematizar los entornos digitales en el ámbito escolar.

La capacitación, dirigida a equipos técnicos, pedagógicos, supervisivos y de conducción, se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre en el auditorio del CPE, de 8:30 a 13:00 horas. Posteriormente, el contenido será replicado en las escuelas a través de los docentes.

Nuevas herramientas para nuevos escenarios

La iniciativa surge en el marco del Plan Pehuén, un programa de alfabetización digital impulsado por la provincia que prevé la llegada de dispositivos móviles, computadoras y formación en robótica a todas las instituciones. Este desembarco masivo de tecnología obligó a las autoridades a conformar equipos especializados en el abordaje crítico de estas herramientas.

“Es un equipo que viene a tensionar qué enfoque le da educación a trabajar estas temáticas, porque no es el mismo que le va a dar seguridad”, explicó Nadia Queipo, directora de Contenidos Transversales de la provincia del Neuquén. En este sentido, la funcionaria remarcó que la escuela tiene una especificidad propia que requiere un abordaje pedagógico y de cuidado, alejándose de posturas punitivas o fundadas en el miedo frente a la inteligencia artificial y las redes sociales.

Prevención de consumos problemáticos y apuestas en línea

Uno de los ejes centrales de la jornada será el uso excesivo de dispositivos y las situaciones de riesgo asociadas a la virtualidad, como el ciberacoso y las problemáticas vinculadas a la salud mental. Al respecto, el equipo de prevención y cuidados del Ministerio sumó este año una línea de trabajo específica sobre los entornos digitales.

Además, se articularon acciones con el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) para abordar el crecimiento de las apuestas en línea entre niños y adolescentes (ludopatía infantil). “Nosotros no hablamos de ludopatía, hablamos de un consumo problemático, de una problemática que hay que estar alerta”, aclaró Queipo.

El rol fundamental de la familia

El abordaje integral de la educación ciudadana digital requiere necesariamente el acompañamiento del entorno familiar. Desde el Ministerio señalaron que, si bien la escuela es un lugar privilegiado de cuidado por la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan en ella, las lógicas sociales de consumo atraviesan también a los hogares.

Las estadísticas que manejan los equipos de prevención indican que la mayor cantidad de tiempo que los adolescentes dedican a las apuestas en línea o al consumo excesivo de redes ocurre fuera del horario escolar. Por ello, el desafío actual radica en transmitir estos conocimientos y problematizaciones a las familias, fomentando una postura crítica sobre el funcionamiento de los algoritmos y el ecosistema empresarial detrás de las plataformas.