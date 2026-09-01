Diego Villegas confirmó que irá por la intendencia de Zapala

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el candidato a intendente de Primero Neuquén, Diego Villegas, presentó un duro diagnóstico social de la localidad. Propuso replicar el modelo de administración de Mariano Gaido y monetizar el acuífero con una planta envasadora municipal.

Diego Villegas candidato a la intendencia de Zapala, por el espacio Primero Neuquén, referenciado en Mariano Gaido, planteó en una entrevista radial una propuesta de gobierno basada en la “territorialidad” y la reconversión de la matriz productiva local. Con un pasado como concejal y exdirector provincial de Deportes durante la actual gestión del gobernador Rolando Figueroa, Villegas se posiciona como el nexo entre el modelo de la capital neuquina y la necesidad de una administración austera y enfocada en los servicios básicos en el centro de la provincia.

Su diagnóstico sobre la realidad de Zapala fue severo. Según el candidato, la localidad ostenta índices alarmantes en comparación con el resto de la provincia. “Zapala tiene hoy los índices más altos de desocupación de la provincia”, aseguró Villegas, sumando además críticas a los niveles de deserción escolar en el nivel medio y al consumo de alcohol y drogas en la franja etaria de 12 a 19 años, los cuales, según sus datos, también serían los más elevados en territorio neuquino.

En este contexto, Villegas criticó la actual administración local por “jactarse de un superávit de mil millones de pesos” mientras existen problemas estructurales sin resolver. El candidato describió la existencia de “ciudadanos de primera y de segunda” en la localidad, señalando que mientras la actual gestión entrega lotes “a discreción” en zonas de periferia, estos se otorgan “sin servicios” públicos esenciales, contradiciendo la ordenanza local que exige a los beneficiarios construir en un plazo de dos años en condiciones críticas.

La apuesta por el agua municipal y el modelo Cutral Co

Una de las propuestas más novedosas de Diego Villegas candidato a intendente de Zapala es la monetización del acuífero subterráneo que corre bajo la ciudad. “Tenemos un acuífero, uno de los reservorios más grandes de Latinoamérica de agua, con más de 24 kilómetros de extensión”, destacó Villegas.

Su plan consiste en crear una empresa municipal de agua embotellada para vender mineral de “altísima calidad”, no solo a la provincia sino también con vistas a la exportación. “Hoy lavamos los autos con agua mineral”, graficó para contrastar el potencial desaprovechado del recurso.

El modelo para esta empresa estatal o mixta sería el desarrollado en Cutral Co con su planta envasadora y viñedo municipal. El candidato argumentó que priorizar una empresa municipal permite “resignar ganancias” en favor de “tener más empleados”, lo que a su vez generaría empleo genuino y directo en una localidad golpeada por la desocupación. “Cuando priorizás el trabajo y no la ganancia, es otra política de empresa”, aseveró.

Educación, logística y crítica social

Villegas también anunció que está avanzado en negociaciones con Mariano Gaido para solicitar un terreno en Neuquén capital destinado a la construcción de un albergue estudiantil para chicos de Zapala de escasos recursos. “Para que puedan ir a Neuquén a estudiar y nosotros albergarlos desde la Municipalidad”, explicó, buscando mitigar el impacto de la deserción escolar por motivos económicos.

En el plano educativo local, propuso diversificar la oferta universitaria —hoy limitada en lo público y centrada en opciones privadas a distancia— para orientarla hacia perfiles topográficos, mineros e industriales que permitan a la ciudad aprovechar la formación y evitar que los jóvenes abandonen la localidad.

Finalmente, criticó la falta de sensibilidad social de la actual gestión, señalando que la semana pasada “se hizo la última entrega de leña” del Plan Calor, dejando a muchas familias de la periferia desprotegidas ante las temperaturas bajo cero que persisten por la noche.