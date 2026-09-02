Violencia de género en Neuquén: el femicidio es la punta de un iceberg patriarcal

En el Día provincial contra la violencia hacia las mujeres, la titular de la Fundación Irene analizó, en diálogo con Rivadavia Neuquén, las fallas del sistema judicial y el rol ineludible de los varones.

Poner fin a la violencia de género en Neuquén sigue siendo una deuda estructural que exige un compromiso real de todas las instituciones y de la sociedad civil. Cada 6 de septiembre, la provincia conmemora el Día Provincial contra la Violencia hacia las Mujeres en homenaje a Ivana y Mayka Rosales, un recordatorio doloroso de las vidas que el machismo arrebata. En este contexto, un reciente informe del Observatorio Mumalá advierte que los índices de femicidios y denuncias por agresiones en la región continúan en niveles alarmantes.

Durante una profunda entrevista, Patricia Maistegui, presidenta de la Fundación Irene, fue tajante respecto a la situación actual. “El femicidio es la punta del iceberg. Por debajo está este sistema patriarcal que va permitiendo, a través de la microviolencia, que las mujeres sean consideradas inferiores”, aseguró la referente.

La justicia bajo la lupa

Uno de los ejes más críticos abordados fue el accionar del Poder Judicial, al que Maistegui calificó de “vergonzoso”. El sistema, lejos de proteger, muchas veces revictimiza a las mujeres y garantiza la impunidad de los agresores.

Como ejemplo de esta desidia, recordó el caso de María José Virulón, asesinada en febrero de 2019 en el barrio Cordón Colón. “La causa se archivó y nunca se investigó. El asesino anda caminando entre nosotros y la justicia nunca más se ocupó”, denunció. Esta falta de perspectiva de género se replica en otras instituciones del Estado que operan con normativas obsoletas, como el reglamento de la Policía Provincial que, en sus bases, no se actualiza de manera integral desde 1972.

El rol de los varones y la deconstrucción

La titular de la Fundación Irene hizo especial hincapié en que el machismo no es un problema que deban resolver únicamente las mujeres, sino una estructura que los varones tienen la obligación de desarmar.

“Hay que leer, juntarse con otros varones y no sumarse a las joditas. Venimos de una cultura machista y tienen que deconstruirse de a poco”, reflexionó. La complicidad entre pares, el silencio ante los “chistes” y la naturalización de conductas agresivas son el caldo de cultivo que permite que la violencia escale hasta sus formas más extremas.

Arte y memoria en Plottier

Para transformar el dolor colectivo en acción y concientización, este domingo desde las 15 horas se realizará un encuentro en la Casa Integral de Mujeres Ivana y Mayka Rosales, ubicada en la ciudad de Plottier.

La jornada contará con espacios de poesía, música y la exhibición de la muestra “Bordando sentires”, un proyecto de bordado político al que también se sumaron agrupaciones de mujeres de Chos Malal y Villa Pehuenia.

“No podemos seguir naturalizando ningún tipo de violencia. Cada una y cada uno tiene que ir corrigiéndose”, concluyó Maistegui. La memoria de las víctimas exige más que un día en el calendario: demanda justicia rápida, empatía social y un cambio cultural que ya no puede esperar.