Fórmula 1: arranca la acción con la participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

Los motores vuelven a rugir en el mítico “Templo de la Velocidad”. Este fin de semana, la participación de Colapinto en el Gran Premio de Italia acapara la atención de los fanáticos argentinos. Arrancan las prácticas libres en Monza y el piloto albiceleste busca sumar puntos clave para su escudería.

La máxima categoría del automovilismo mundial aterriza en uno de sus escenarios más emblemáticos e históricos: el Autodromo Nazionale di Monza. Conocido como el “Templo de la Velocidad”, este circuito de altísima exigencia marcará el pulso del fin de semana, donde la participación de Colapinto en el Gran Premio de Italia será el plato fuerte para los seguidores argentinos.

Tras la reciente confirmación de su continuidad en la butaca para la próxima temporada, el piloto nacional llega a suelo italiano con un fuerte envión anímico. Sin la presión de los rumores contractuales sobre sus hombros, el objetivo ahora está puesto 100% en optimizar la configuración aerodinámica de su monoplaza para lidiar con las largas rectas y las frenadas bruscas que caracterizan al trazado.

Un circuito que no perdona errores

Correr en Monza requiere de una puesta a punto específica. Los equipos bajan la carga aerodinámica al mínimo para alcanzar velocidades máximas que superan los 340 km/h, lo que vuelve al auto mucho más inestable en el ingreso a las históricas chicanas. Para Colapinto, el desafío pasará por encontrar el balance justo desde la primera tanda de entrenamientos libres y exprimir al máximo el motor de su Alpine.

El cronograma del fin de semana

Para quienes madrugan y siguen cada paso del argentino en la F1, la actividad oficial ya se pone en marcha con las clásicas jornadas de prueba y clasificación antes de la gran carrera dominical.