El fenómeno pop K4OS llega a Neuquén tras agotar 15 funciones en el Gran Rex

La girl band del momento anunció su presentación en el Estadio Ruca Che para el próximo 27 de noviembre. Las entradas ya se encuentran a la venta.

La girl band sensación del pop argentino, K4OS, aterrizará en la ciudad de Neuquén el próximo viernes 27 de noviembre en el Estadio Ruca Che, con un show en vivo programado para las 21:00 horas. La esperada presentación forma parte del anuncio de su nueva gira nacional, bautizada como “4EVER TOUR”.

El cuarteto, integrado por Tau, Ine, Mechi y Lily, llega a la región tras desatar un fenómeno sin precedentes en Buenos Aires: lograron agotar 15 funciones en el emblemático Teatro Gran Rex, reuniendo a más de 50 mil espectadores. Lo que se vivió en la calle Corrientes fue descrito como un verdadero “fenómeno cultural”, donde miles de fans coparon las inmediaciones con looks intervenidos, glitter y carteles, demostrando un nivel de conexión y pertenencia pocas veces visto para un debut en vivo.

A nivel de producción, el espectáculo promete un despliegue de estándares internacionales. Producido por Move Concerts y bajo la dirección de Tato Fernández, el show de K4OS combina narrativa y música, e incluye múltiples cambios de escenografía, un cuerpo de bailarines, efectos especiales y hasta nueve cambios de vestuario. Uno de los momentos más esperados de la noche será la emotiva interpretación de su éxito “4EVER”.

Las entradas generales para disfrutar de esta nueva era en la música pop local ya están habilitadas y pueden adquirirse a través de la plataforma LIVEPASS.COM.AR.