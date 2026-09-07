Preocupación por los accidentes de tránsito en Neuquén: evasión de controles, picadas y penas millonarias

La referente de Estrellas Amarillas, Viviana Wicha, analizó el descontrol vial del fin de semana. Advirtió sobre los grupos de WhatsApp que burlan operativos, los animales sueltos en las rutas y el pedido de cárcel efectiva para quienes matan al volante.

Los accidentes de tránsito en Neuquén y el descontrol durante los operativos vehiculares marcaron un fin de semana trágico en la región. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la especialista en accidentología vial y referente de Estrellas Amarillas de Centenario, Viviana Wicha, trazó un duro diagnóstico sobre la conducta de los automovilistas. Tras jornadas que dejaron víctimas fatales, diez vehículos secuestrados y un conductor con 2,19 gramos de alcohol en sangre, la perito advirtió sobre la gravedad del contexto: “El conducir alcoholizado realmente es un riesgo de vida muy grande tanto para el que maneja como para el resto de la sociedad”.

El trabajo preventivo choca directamente contra la evasión organizada. Wicha apuntó a las herramientas digitales que usan los infractores para burlar a los inspectores. “Hace mucho daño el grupo de WhatsApp. Estos vivos que hacen los grupos que van tirando información de dónde están los controles, a qué hora, sobre qué calles”, lamentó. Al esquivar los retenes, los automovilistas suelen concentrarse en puntos específicos como la calle Belgrano de Centenario, un sector donde además, según la experta, los jóvenes estaban “haciendo picadas”.

Ante la presencia policial, las huidas y agresiones son frecuentes. La referente detalló que los conductores “hacen caso omiso” a la autoridad, lo que obliga a las fuerzas de seguridad a montar un “operativo cerrojo porque está evidenciado que hay alcohol, que hay drogas”. Para Wicha, el secuestro de un rodado debe entenderse como una medida extrema de cuidado: “Bajar a un alcoholizado al volante es cuidarle la vida a esa persona”.

Multas millonarias y motos retenidas

Frente al constante rechazo a someterse al alcoholímetro, Wicha aclaró en Rivadavia Neuquén que la Ley Nacional de Tránsito es tajante. “Aquel conductor que se niegue a realizarse el test de alcoholemia se da como positivo”, explicó, lo que deriva en el secuestro del vehículo y la retención de la licencia. Si el infractor viaja con un acompañante sobrio y apto para manejar, el auto no es decomisado, pero el titular queda inhabilitado para seguir circulando.

El impacto económico de estas infracciones busca ser ejemplificador. La especialista remarcó que las multas en la región están superando el valor de los propios vehículos, lo que provoca el colapso de los depósitos municipales. En ese sentido, destacó que la vecina ciudad de Cipolletti está “pretendiendo” llevar las sanciones económicas hasta los 15 millones de pesos para quienes conduzcan de forma temeraria o bajo los efectos del alcohol. A este escenario se suma el peligro de los motociclistas que circulan en grupos; como ejemplo de este descontrol, Wicha mencionó un operativo en la Isla 132 donde hubo “más de 190 motos secuestradas”.

Tragedias en ruta y animales sueltos

La inseguridad vial también se agrava por el estado y control de los caminos. El fin de semana registró un grave vuelco en la Autovía Norte luego de que un auto impactara contra una vaca. Sobre esta problemática, Wicha cuestionó la ubicación de las medidas preventivas: “Estamos viendo que lo están haciendo [los operativos] sobre todo en el norte neuquino; acá en estos sectores no dejan de haber en Autovía Norte, Ruta 7 camino hacia Vista Alegre, mismo lugar donde siempre hay caballos”.

A la siniestralidad con animales se sumó la muerte de un hombre atropellado en la Ruta Provincial 17, a la altura de Añelo. Sobre la dinámica de esta tragedia, la especialista reconoció que “no se sabe a ciencia cierta qué pasó porque encontraron el cuerpo a la vera de la ruta”, y presumen que fue embestido por un vehículo que huyó del lugar.

El reclamo por cárcel efectiva

Desde Estrellas Amarillas sostienen un fuerte reclamo hacia la Justicia para endurecer las penas. Wicha explicó que las familias de las víctimas exigen prisión en firme y piden un cambio de carátula en los expedientes: “La mayoría de los casos están caratulados como homicidios culposos, nosotros buscamos que sean dolosos porque salen con intenciones de matar aquel que consumió alcohol o está con un vehículo en malas condiciones”. Como símbolo de esta lucha, la agrupación sigue de cerca el proceso por la muerte de Elizabeth Martínez, esperando una condena ejemplar que siente precedente.

Para revertir la cultura de la imprudencia, la ONG apuesta fuerte a la concientización. Desde 2013 brindan charlas en escuelas y empresas donde transforman el dolor familiar en un mensaje preventivo. De cara a septiembre, mes del estudiante y de la prevención del suicidio, la agrupación difunde una consigna clara y libre de moralismos: “Nosotros no le decimos que no tomen, tomen lo que quieran, pero no se suban a un vehículo. Cuiden al amigo que tomó y anda manejando”.