Récord en el secuestro de motos en Neuquén: 127 vehículos retenidos en la Isla 132

Un operativo sorpresa bloqueó los puentes de acceso al Paseo de la Costa durante la madrugada del sábado. Los infractores enfrentan multas y la inmovilización obligatoria de sus rodados por seis meses.

El fin de semana dejó un récord para el secuestro de motos en Neuquén tras un operativo cerrojo en la Isla 132 que desarticuló una masiva juntada de conductores. La maniobra, coordinada entre el área de Tránsito municipal y la Policía provincial bajo el mando del comisario Pablo Monje, incluyó el cierre simultáneo de ambos puentes de acceso a las 2:30 de la madrugada del sábado. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, detalló: “[…] llegar a la isla dos y media aproximadamente, cerrar la isla, es decir, ambos puentes y de esa manera […] en el lapso de seis horas pudimos retener y poner a disposición del juzgado de faltas 127 motos secuestradas, que fue todo un récord para nosotros”.

El funcionario remarcó que el volumen de infractores superó ampliamente los antecedentes inmediatos en el Paseo de la Costa. “La semana pasada, el viernes pasado, exactamente hace 7 días secuestramos en el mismo lugar 46 motos”, confirmó. Las infracciones principales incluyeron la falta de documentación, ausencia de luces y espejos, uso de caños de escape libres y conducción temeraria en veredas y bulevares. En su intento de fuga, varios motociclistas dejaron sus vehículos abandonados, algunos intentaron cruzar el brazo del río a pie a la altura del Club YPF, y otros escondieron sus rodados dentro de comercios gastronómicos del sector.

Nueva ordenanza e inmovilización obligatoria A partir de una modificación normativa aprobada recientemente por el Concejo Deliberante, las sanciones se endurecieron para quienes participen de estos eventos organizados. Baggio, en nuevas declaraciones a Rivadavia Neuquén, explicó que las unidades “[…] no solo […] se secuestran sino que quedan inmovilizadas en el predio municipal por seis meses”. Se trata de una pena accesoria que impide el retiro del bien físico, incluso si el titular abona la multa correspondiente en el Juzgado de Faltas.

Vencido ese plazo semestral, los dueños enfrentarán exigencias mecánicas y administrativas estrictas. “[…] tienen que luego urbanizar la moto, ¿qué significa? que al que le faltan los guardabarros se los tiene que poner, que al que le faltan los espejos se los tiene que poner, que al que le falta la patente tiene que hacer el trámite en el registro y perder otra vez dos meses hasta que le den una chapa patente […] si no el vehículo no sale del predio”, advirtió Baggio.

Alcohol, narcotest y agrupaciones organizadas El dispositivo, que movilizó a 50 efectivos y contó con el apoyo de las comisarías Segunda y 19, y del Departamento Móvil de Seguridad (DeMoSe), arrojó 30 alcoholemias positivas. El índice más alto alcanzó 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre, en una franja etaria concentrada mayoritariamente entre los 17 y 20 años. Si bien se evaluó implementar el narcotest, la medición fue descartada por dificultades logísticas: la prueba demora diez minutos por persona y requiere un enfermero dentro de un tráiler especial por cuestiones de privacidad, frente a los 30 segundos que insume el alcoholímetro tradicional.

El accionar municipal apunta contra agrupaciones autodenominadas “Stunt” (como Stunt Neuquén, Stunt Oeste y Stunt ATR), que organizan acrobacias y picadas a través de redes sociales. Ante la premeditación de estos desórdenes, el subsecretario confirmó acciones legales formales: “yo mismo los he denunciado en fiscalía por justamente esto de desorden en la vía pública de manera premeditada”. Para evitar incidentes y regularizar la actividad, desde el municipio instaron a estos grupos a alquilar un espacio en el autódromo, emulando la solución alcanzada con las picadas de autos en la Autovía Norte.

Vías de denuncia para los vecinos Para reportar ruidos molestos o conducción peligrosa, los ciudadanos tienen a disposición las líneas telefónicas 147 (Atención al Ciudadano) y el 103 de Defensa Civil, con atención las 24 horas.