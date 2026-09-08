Fomento audiovisual en Neuquén: cómo acceder a los 220 millones de pesos para realizadores

El gobierno provincial lanzó un plan destinado a financiar proyectos de cine y videojuegos. La directora del ENCINE, Cecilia Guerrero, detalló los requisitos para postularse y anunció nuevas líneas de financiamiento regional.

Con el objetivo de potenciar la industria cultural local, la provincia lanzó un plan de fomento audiovisual en Neuquén que inyectará 220 millones de pesos en el sector. En diálogo con Rivadavia Neuquén, durante el programa conducido por Diego Ordoñez junto a Sol Bilmuri y Majalil, la directora del Ente Cinematográfico Neuquén (ENCINE), Cecilia Guerrero, brindó los detalles de la iniciativa que busca dinamizar la economía a través de la producción de contenidos.

“Neuquén tiene una ley de cine que la lleva adelante el ENCINE y parte de lo que plantea la ley es un plan de fomento que tenemos que destinar a las distintas etapas de la producción […], exhibición, formación también”, explicó la funcionaria respecto al marco legal que permite la distribución de esta partida presupuestaria.

Requisitos y plazos de inscripción

Los fondos están dirigidos tanto a personas físicas como jurídicas. Sobre las condiciones para acceder, Guerrero precisó: “Pueden aplicar a estas líneas personas que estén registradas en el registro de realizadores audiovisuales o realizadores de videojuegos […] y para estar en ese registro tienen que tener domicilio en la provincia de Neuquén”.

Los interesados tienen tiempo hasta el próximo 5 de octubre para presentar sus proyectos. La inscripción se realiza de manera virtual a través del sitio oficial del organismo (encine.neuquen.gov.ar), donde se encuentran disponibles el formulario, las bases y las condiciones específicas para cada línea. Una vez cerrado el plazo de recepción, un comité de evaluación conformado por técnicos y profesionales del sector tendrá diez días hábiles para emitir un dictamen.

En otra instancia de la charla con Rivadavia Neuquén, la directora destacó el dinamismo de la convocatoria. “Abrió la del viernes pasado la convocatoria, así que es un mes de convocatoria, entendemos que los realizadores ya tienen carpetas armadas y solamente tendrán que acomodarlas”, señaló.

Rendición de gastos e impacto en la economía local

El apoyo financiero funciona bajo la figura de Aporte No Reintegrable (ANR). Si bien los realizadores no deben devolver el dinero, los controles administrativos son estrictos. “El tema es que para que sea no reintegrable tienen que entregar luego la obra y la rendición correspondiente con las facturas por todos los gastos que se hayan realizado”, advirtió la titular del ente.

Según planteó el conductor del programa, estas inversiones tienen un efecto multiplicador en la economía doméstica. El capital suele derivarse rápidamente a comercios locales y servicios que van desde carpinterías para escenografías hasta alquiler de iluminación y mano de obra. En sintonía con esto, el fomento exige a los beneficiarios la contratación de un porcentaje mínimo de trabajadores radicados en la provincia.

Videojuegos, educación y coproducción regional

La convocatoria de este año incorporó novedades como la apertura de una línea exclusiva para el desarrollo de un videojuego corto, lo que amplía el alcance del plan hacia nuevas tecnologías y comunidades de creadores que se extienden por el interior neuquino.

En el plano de la formación, durante la entrevista se recordó que continúan abiertas las inscripciones para la sede Patagonia Norte de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), dependiente del INCAA. La institución, de carácter público y gratuito y ubicada en San Martín de los Andes, recibirá postulaciones hasta el 12 de octubre.

Hacia el final, Guerrero adelantó que el ente trabaja en la creación de vínculos interprovinciales de cara al año próximo. “Tenemos mucho intercambio, tanto en esta zona del valle como en la zona de los lagos. A ambas provincias nos parece que puede ser valioso generar ese intercambio y formalizarlo”, concluyó en referencia a una futura línea de coproducción junto a la provincia de Río Negro.