Control ciudadano: proponen un registro online para auditar la obra pública en Neuquén

La diputada provincial Brenda Buchiniz presentó un proyecto para que los vecinos accedan libremente a los contratos, plazos y costos de los trabajos en marcha. En diálogo con Rivadavia Neuquén, cuestionó la falta de respuesta del Ejecutivo ante los pedidos de informes y advirtió sobre asimetrías territoriales.

La falta de información sistematizada sobre el desarrollo de la obra pública en Neuquén motivó una nueva iniciativa en la Legislatura provincial. El proyecto, impulsado por el bloque Cumplir, busca crear una plataforma digital abierta que permita a cualquier vecino fiscalizar en tiempo real el destino de los fondos provinciales, las empresas contratadas y el nivel de avance de los proyectos de infraestructura.

La autora de la propuesta, la diputada Brenda Buchiniz, señaló que si bien existen carteles físicos en las grandes construcciones, el acceso a los datos finos de los contratos sigue siendo una traba para la ciudadanía. Durante la entrevista, la legisladora apuntó contra la dinámica habitual donde los pedidos de informes administrativos suelen ser ignorados, respondidos fuera de plazo o entregados con información deficiente.

“Los gobiernos son administraciones que empiezan y terminan cada cuatro años y las obras son de los neuquinos, se realizan con fondos de los neuquinos y por eso me parece que es importante que justamente esta información esté a disposición de ellos”, argumentó la legisladora.

Qué datos estarán disponibles El núcleo del proyecto radica en eliminar la burocracia actual que exige a los ciudadanos y legisladores presentar requerimientos formales para conocer en qué se gasta el presupuesto de infraestructura.

Nuevamente en diálogo con Rivadavia Neuquén, Buchiniz detalló qué exige su iniciativa: concentrar la información “en un registro público, que se actualice permanentemente, que sea gratuito, que no haya que estar pidiendo información para conocer, que sepamos cuáles son las empresas contratadas, si acaso hay subcontratistas también, conocerlos, conocer los plazos, conocer cuáles son los fondos que se asignaron a esa obra, si acaso hubo que readecuar el presupuesto”.

La diputada insistió en que el involucramiento social funciona como un auditor natural frente a posibles demoras o anomalías, y remarcó que “difícilmente uno puede apropiarse de aquello que no conoce”.

El reparto de los fondos y las prioridades del Ejecutivo El debate por la transparencia se da en la antesala de la presentación del Presupuesto 2027, prevista para fines de octubre, instancia que definirá la hoja de ruta del gobierno provincial. Sobre este punto, Buchiniz advirtió que la asignación actual de obras refleja una decisión exclusiva del Ejecutivo que termina postergando a las ciudades más pobladas.

“Responde a una mirada política si se quiere, territorial si se quiere, de un gobierno provincial que, según mi punto de vista, hoy está jerarquizando determinados sectores de la provincia, por ejemplo, el norte de la provincia que es cierto, viene atrasada desde hace un montón de tiempo, pero eso conlleva que otras localidades, otras regiones, pasen a la cola”, analizó, mencionando la saturación que viven distritos como Neuquén Capital, Centenario y Plottier.

Otros temas de agenda legislativa El proyecto tomará estado parlamentario esta semana y comenzará su ronda de consultas con el resto de los bloques políticos. Como complemento a esta iniciativa, Buchiniz también impulsa en la Legislatura un expediente paralelo para instituir el 28 de septiembre como el Día Provincial del Acceso Universal a la Información Pública, unificando el calendario local con la conmemoración internacional.

“Es algo valioso para todos, porque venimos de épocas donde el gobierno ha sufrido fuertes críticas por parte de la sociedad y me parece que estas iniciativas le devuelven su lugar a la toma de decisiones y a la administración”, concluyó.