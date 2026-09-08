Tensión en Plottier: vecinos del Loteo Social 2 denuncian cobros por servicios inexistentes y burlas de funcionarios

Residentes del barrio exigen respuestas ante la falta de luz formal, red de gas y mensura. Tras una reunión con el municipio, aseguran que las autoridades respondieron con evasivas, exigencias insólitas a los comercios locales y sin compromisos de obras.

Vecinos del Loteo Social 2 de Plottier atraviesan una situación crítica debido a la carencia de infraestructura básica y al cobro de tasas municipales por obras con las que no cuentan. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Belén Sepúlveda, residente del sector, detalló el malestar generalizado tras un encuentro fallido con autoridades locales, el cual frenó una movilización prevista pero no aportó salidas concretas.

“Nos vinimos con más dudas que con soluciones”, sentenció la vecina al referirse a la reunión del último viernes con funcionarios municipales. Según explicó, la convocatoria oficial funcionó como una maniobra dilatoria: “Sentimos que fue como una tipo toma de pelo, como para frenar la movilización que íbamos a hacer”.

Tasas por obras fantasma

Uno de los ejes del conflicto es el cobro de un canon municipal de aproximadamente 40.000 pesos, incluido en la facturación de la cooperativa eléctrica, en concepto de cordón cuneta y veredas, una infraestructura completamente ausente en la zona.

Durante la reunión, los vecinos expusieron esta irregularidad ante Jessica Falcone, coordinadora de la Secretaría de Gobierno. La respuesta, lejos de conciliar, generó mayor indignación en los presentes. “Cuando le tocamos el tema de que nos estaban cobrando cordón, cuneta y vereda, dice ‘ay, pero nadie tiene cordón, cuneta y vereda'”, relató Sepúlveda. La funcionaria argumentó que se abona el espacio que se ocupa del municipio, postura repudiada por la entrevistada: “Acá esto es un loteo social donde mucha gente no puede hacerse su vereda por su cuenta, pero sí está habilitada para pagarla, que es algo que no existe”.

Terrenos reducidos y sin luz legal

La precariedad habitacional se agrava en un sector del barrio compuesto por tierras fiscales entregadas durante la gestión de Luis Bertolini [VERIFICAR]. Sepúlveda precisó que, mientras los terrenos estándar del barrio miden 11 por 20 metros, estas parcelas apenas alcanzan los 13 por 5 metros.

En este sector, las familias carecen de alumbrado público y suministro eléctrico formal. “Esos vecinos están enganchados de la luz, ni siquiera tienen una luz legal”, advirtió. Además, sumó que la respuesta oficial sobre la regularización del servicio fue tajante: “Que se olviden, eso fue lo que le dijeron, que se olviden que le van a poner la luz”.

Inseguridad y presiones comerciales

La falta de urbanización también impacta en la seguridad diaria. La única plaza del lugar se ha convertido en un foco de conflicto. Sepúlveda denunció que la zona “está sufriendo muchos robos” y que los delincuentes utilizan los terrenos baldíos traseros “para llevar las cosas que sacan de acá del mismo barrio”.

A esto se suma un llamativo episodio de hostigamiento a la única despensa del sector, un comercio vital para las familias sin movilidad. Al día siguiente de que los vecinos intentaran movilizarse, inspectores de comercio acudieron al local. “Al otro día a esa persona le vino comercio a exigirle que tenía que tener agua caliente cuando ni siquiera tenemos gas”, relató. Para evitar la clausura, el dueño debió instalar un termotanque eléctrico, asumiendo un alto costo de energía para poder trabajar.

Promesas para el 15

En el encuentro, además de Falcone, participaron Dora Muñoz, jefa del área de Comisiones Vecinales, y un funcionario identificado como Rolando. Según los vecinos, las autoridades justificaron la inacción argumentando que “dicen que están un poco desordenados” tras recientes reacomodos políticos en el municipio que involucran a Malena Resa.

En la continuidad de su diálogo con Rivadavia Neuquén, al introducir este bloque final de declaraciones, la vecina reiteró su decepción frente a la postura de los funcionarios, quienes advirtieron que “no nos podemos comprometer absolutamente a nada”. No obstante, se fijó un compromiso en el calendario: el próximo día 15, autoridades municipales visitarían el barrio y zonas aledañas para constatar la situación en el terreno.