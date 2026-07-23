Centro termal en Neuquén capital: salud, bienestar y relax con los recursos de Copahue

El renovado espacio en pleno centro de la ciudad superó las mil visitas en el último mes. Ofrece desde fangoterapia hasta masajes descontracturantes, con bonificaciones de hasta el 80% para afiliados a obras sociales y promociones exclusivas para jubilados.

El Centro termal en Neuquén Capital se ha consolidado rápidamente como un oasis de bienestar en medio del ritmo urbano. A poco más de dos meses de su reinauguración en las renovadas instalaciones de calle Planas 571, el complejo experimentó un crecimiento del 47% en sus prestaciones, superando los mil visitantes en las últimas semanas.

En una reciente entrevista, Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN), destacó el impacto positivo de acercar los legendarios recursos naturales de Copahue al Alto Valle. En un edificio de 400 metros cuadrados adaptado íntegramente para funcionar como spa y centro de salud, los neuquinos ahora pueden acceder a terapias que antes requerían un viaje a la cordillera.

Un pedacito de Copahue en el Alto Valle

El gran diferencial de este centro radica en la utilización de fango original traído directamente desde el volcán Copahue. A diferencia del agua termal, que pierde sus propiedades al ser trasladada, el fango volcánico conserva intactos todos sus minerales. Este recurso natural, rico en azufre, magnesio y zinc, es reconocido a nivel mundial por su alto poder antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante.

El complejo cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye médicos y kinesiólogos, encargados de evaluar a cada paciente para recomendar el tratamiento más adecuado, abarcando desde afecciones musculares hasta cuidados preventivos.

Tratamientos y servicios disponibles

El centro ofrece una cartilla integral orientada tanto a la estética como a la rehabilitación médica:

Fangoterapia: Aplicación de fango volcánico en camillas con lámparas de calor, ideal para dolores articulares, musculares y rehabilitación ósea.

Aplicación de fango volcánico en camillas con lámparas de calor, ideal para dolores articulares, musculares y rehabilitación ósea. Tratamientos dermatológicos: Terapias con algas termales destinadas a tratar afecciones crónicas de la piel como psoriasis, eccemas y dermatitis.

Terapias con algas termales destinadas a tratar afecciones crónicas de la piel como psoriasis, eccemas y dermatitis. Masoterapia: Masajes relajantes y descontracturantes con técnicas exclusivas del personal termal.

Masajes relajantes y descontracturantes con técnicas exclusivas del personal termal. Próximas incorporaciones: Se está trabajando para sumar nebulizaciones y vapores destinados a pacientes con asma y otras afecciones respiratorias.

Tarifas, Descuentos Y Accesibilidad

El Estado provincial ha puesto especial énfasis en garantizar que los tratamientos de salud y bienestar sean accesibles para la comunidad, estableciendo un esquema de beneficios muy competitivo frente al mercado privado:

Obras sociales: Los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) cuentan con una cobertura del 80% en prestaciones de salud termal.

Los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) cuentan con una cobertura del 80% en prestaciones de salud termal. Jubilados: Los beneficiarios de PAMI y jubilados en general acceden a un 50% de descuento directo en los tratamientos.

Los beneficiarios de PAMI y jubilados en general acceden a un 50% de descuento directo en los tratamientos. Masoterapia: Un masaje profesional, que en el sector privado supera ampliamente estos valores, tiene un costo que ronda los 40.000 pesos, convirtiéndolo en uno de los servicios más demandados de la actualidad.

La temporada blanca en Copahue

Durante la comunicación, Ramos también celebró el rotundo éxito del producto “Termas Nieve” en la cordillera. Junto con destinos en Islandia y Japón, Copahue es uno de los pocos lugares en el mundo donde los visitantes pueden sumergirse en aguas termales curativas mientras están rodeados de un paisaje completamente nevado, ofreciendo una experiencia turística y gastronómica sin igual en esta temporada invernal.

Dónde reservar tu turno

Para quienes deseen experimentar el bienestar en la ciudad, las instalaciones se encuentran ubicadas en Planas 571 (casi Leguizamón).