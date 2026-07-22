Pobreza estructural en Argentina: la realidad oculta de los barrios populares

Nicolás Torres, referente territorial, analiza la crisis en las zonas más vulnerables del país, el impacto de la falta de oportunidades y los prejuicios que profundizan la desigualdad social.

La pobreza estructural es una herida profunda que atraviesa a la Argentina, alejándose de los discursos teóricos y golpeando diariamente en las calles de los barrios populares. En una extensa y profunda entrevista, Nicolás Torres, referente territorial de la Villa 1-11-14 y cofundador del proyecto de comunicación “Hacemos Popurrí”, expuso con crudeza y claridad cómo es el día a día en los sectores más vulnerables.

En un contexto nacional donde las estadísticas marcan que más de la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, Torres desglosa la diferencia entre perder poder adquisitivo y nacer sin acceso a los derechos más básicos. A continuación, los ejes centrales de un debate urgente que la política y la sociedad ya no pueden ignorar.

El peso de la desigualdad generacional

Para entender la crisis social, es fundamental separar la pobreza coyuntural de la estructural. La primera responde a crisis económicas puntuales; la segunda, en cambio, es un ancla que retiene a generaciones enteras.

Falta de oportunidades desde la cuna: Un niño que nace en un entorno vulnerable arranca su vida con desventajas críticas, como la falta de alimentación adecuada en sus primeros seis años de desarrollo.

Un niño que nace en un entorno vulnerable arranca su vida con desventajas críticas, como la falta de alimentación adecuada en sus primeros seis años de desarrollo. El privilegio de elegir: Preguntarle a un niño “¿qué quieres comer?” se ha convertido en un lujo. Hoy en día, en los comedores populares y en las mesas familiares de los barrios, la carne ha desaparecido, siendo reemplazada casi en su totalidad por carbohidratos económicos.

Preguntarle a un niño “¿qué quieres comer?” se ha convertido en un lujo. Hoy en día, en los comedores populares y en las mesas familiares de los barrios, la carne ha desaparecido, siendo reemplazada casi en su totalidad por carbohidratos económicos. Herencia de la exclusión: Muchas familias llevan más de tres generaciones repitiendo patrones de pobreza, donde los jóvenes deben abandonar la escuela para salir a trabajar y aportar económicamente al hogar.

El estigma social y el falso mito de los servicios gratuitos

Uno de los puntos más contundentes del análisis es la discriminación sistemática que sufren los habitantes de los barrios populares. Existe un discurso instalado que asocia a estas zonas exclusivamente con el delito y la precariedad voluntaria.

Prejuicios externos: Si se busca en internet información sobre barrios populares, los algoritmos devuelven mayoritariamente noticias policiales. Esto genera una barrera invisible pero implacable al momento de buscar empleo o integrarse socialmente.

Si se busca en internet información sobre barrios populares, los algoritmos devuelven mayoritariamente noticias policiales. Esto genera una barrera invisible pero implacable al momento de buscar empleo o integrarse socialmente. La voluntad de pago: Es un mito que en los barrios no se quieran pagar los servicios básicos (luz, agua, gas). La realidad es que las familias exigen la urbanización y formalización de sus calles para poder acceder a medidores y pagar como cualquier otro ciudadano.

Es un mito que en los barrios no se quieran pagar los servicios básicos (luz, agua, gas). La realidad es que las familias exigen la urbanización y formalización de sus calles para poder acceder a medidores y pagar como cualquier otro ciudadano. Urbanización incompleta: En muchos casos, los servicios básicos instalados originalmente para una población pequeña hoy colapsan al intentar abastecer a decenas de miles de personas, generando cortes de luz y falta de agua constantes.

La educación y el trabajo como motores de cambio

Frente a un Estado que muchas veces brilla por su ausencia, las instituciones intermedias y el esfuerzo individual se vuelven los únicos salvavidas.

El rol heroico de los docentes: Las escuelas en los barrios populares no solo educan; también contienen, alimentan y asisten emocionalmente a niños que llegan con realidades familiares devastadoras.

Las escuelas en los barrios populares no solo educan; también contienen, alimentan y asisten emocionalmente a niños que llegan con realidades familiares devastadoras. Clubes y ONG como refugios: Ante la falta de políticas públicas efectivas, los clubes de barrio y las organizaciones no gubernamentales son los espacios que mantienen a los jóvenes alejados de los peligros de la calle.

Ante la falta de políticas públicas efectivas, los clubes de barrio y las organizaciones no gubernamentales son los espacios que mantienen a los jóvenes alejados de los peligros de la calle. Sinergia laboral: Es vital cambiar el paradigma histórico que enfrenta a empleados y empresarios. Ambos son eslabones necesarios de una misma cadena para generar riqueza, trabajo genuino y dignidad.

El fracaso de la política y la necesidad de empatía

El diagnóstico de Torres no distingue banderas partidarias. Tanto las gestiones anteriores como la actual comparten un profundo desconocimiento de lo que realmente ocurre en el “barro”.