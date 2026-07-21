Terror en Neuquén: “Nos amenazaron con prendernos fuego la casa”, relató la cuñada del ex convicto liberado

El caso de violencia de género que conmociona a Neuquén suma detalles alarmantes tras el testimonio directo de las víctimas. Heber Javier Campos, quien cumplió una pena de prisión tras asesinar a un hombre de cinco disparos hace más de diez años, se encuentra nuevamente en el centro de la escena delictiva por atacar brutalmente a su expareja y a la familia de esta.

Según menifestó Fernanda en esta entrevista radial: “Me querían matar y me quiseo poner una picana en el pecho y por suerte no anduvo, pero con la misma picana comenzó a pegarme en el cuerpo”. El agresor mide casi 2 metros y no podía safar. Otro dato, ella tiene 21 años y la hermana (la ex pareja del agresor) tiene 27 años.

A continuación, se desarrolla en profundidad la cronología de los ataques, los antecedentes del agresor y la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas.

La noche del horror: Golpes y lesiones

El primer ataque: Campos ingresó por la fuerza a la vivienda donde se encontraban durmiendo su expareja y la hermana de ella, Fernanda.

Campos ingresó por la fuerza a la vivienda donde se encontraban durmiendo su expareja y la hermana de ella, Fernanda. Violencia física extrema: Fernanda relató que el agresor la golpeó dejándole el ojo hinchado y le dobló la mano hacia atrás, mientras que a su hermana le provocó un corte sangrante en la cabeza.

Fernanda relató que el agresor la golpeó dejándole el ojo hinchado y le dobló la mano hacia atrás, mientras que a su hermana le provocó un corte sangrante en la cabeza. Menores en riesgo: Durante la golpiza se encontraba presente la sobrina de Fernanda, una niña que es hija en común entre la víctima principal y el agresor.

El asalto de la “patota” familiar y el robo

Tras sobrevivir a la primera agresión y presionar el botón antipánico, las mujeres se refugiaron en la casa de sus padres, dos adultos mayores de 70 y 63 años que conviven en el domicilio con tres niños pequeños.

La emboscada: Alrededor de las 15:00 horas, cinco personas pertenecientes a la familia de Campos (incluyendo a sus hermanos) llegaron al domicilio a bordo de una camioneta Honda dorada.

Alrededor de las 15:00 horas, cinco personas pertenecientes a la familia de Campos (incluyendo a sus hermanos) llegaron al domicilio a bordo de una camioneta Honda dorada. Destrozos premeditados: Los atacantes apedrearon la vivienda y rompieron todos los vidrios de la propiedad. Aprovechando las ventanas destrozadas, introdujeron las manos y robaron los teléfonos celulares de las víctimas.

Los atacantes apedrearon la vivienda y rompieron todos los vidrios de la propiedad. Aprovechando las ventanas destrozadas, introdujeron las manos y robaron los teléfonos celulares de las víctimas. Gritos de muerte: Mientras destruían la casa, la familia del agresor amenazaba a las mujeres gritándoles de forma reiterada que las iban a matar y a prender fuego la propiedad.

Mientras destruían la casa, la familia del agresor amenazaba a las mujeres gritándoles de forma reiterada que las iban a matar y a prender fuego la propiedad. Intervención providencial: La situación no terminó en una masacre debido a que un efectivo policial se encontraba resguardado en el interior de la vivienda para protegerse del frío. Al advertir la presencia del oficial, los agresores se dieron a la fuga.

Antecedentes de tortura y fuga

El historial de violencia de Ever Campos no se limita a estos últimos episodios.

Ataque con arma de electrochoque: Fernanda denunció un hecho previo ocurrido en una vivienda de la zona de la meseta, donde el agresor intentó atacarla colocándole una picana en el pecho y amenazándola de muerte.

Fernanda denunció un hecho previo ocurrido en una vivienda de la zona de la meseta, donde el agresor intentó atacarla colocándole una picana en el pecho y amenazándola de muerte. Golpiza brutal: Al intentar defenderse y arrebatarle el dispositivo, Campos la tiró al suelo, la pateó y la golpeó por todo el cuerpo, dejándola cubierta de moretones.

Al intentar defenderse y arrebatarle el dispositivo, Campos la tiró al suelo, la pateó y la golpeó por todo el cuerpo, dejándola cubierta de moretones. Prófugo de la Justicia: Tras los recientes ataques a la casa familiar, el principal agresor desapareció de los lugares que frecuentaba y se sospecha que huyó hacia la provincia de Mendoza, donde reside su padre.

El pedido desesperado a la Justicia

Actualmente, la familia atacada vive bajo asedio y con un profundo terror. Aunque la policía logró grabar los ataques y tomar las denuncias pertinentes, las víctimas exigen que la Justicia emita de manera urgente una orden de restricción que incluya no solo a Ever Campos, sino a toda su familia agresora.

La sociedad neuquina observa con preocupación cómo un hombre con un evidente patrón de resolución violenta de conflictos continúa infundiendo pánico, exponiendo las graves demoras y fisuras en el sistema judicial de protección a las víctimas.