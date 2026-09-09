Boca le ganó a San Pablo en la Bombonera y sacó una ventaja clave en la Sudamericana

Con un tanto de Miguel Merentiel en el arranque del complemento, el equipo de Rodolfo Arruabarrena hizo los deberes como local. Boca le ganó a San Pablo por 1 a 0 y viajará a Brasil con el resultado a favor.

Boca Juniors dio el primer paso hacia las semifinales de la Copa Sudamericana. En una noche de trámite parejo y muy disputado en La Bombonera, el Xeneize hizo valer su localía y superó por la mínima a San Pablo en el encuentro de ida de los cuartos de final.

El triunfo por 1 a 0 le otorga al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena una tranquilidad fundamental para afrontar la revancha, gracias a la oportuna aparición del uruguayo Miguel Merentiel en los primeros minutos de la segunda mitad.

Un primer tiempo de menor a mayor para el local

El inicio del partido no fue sencillo para el dueño de casa. Los brasileños tomaron la iniciativa y generaron las situaciones más peligrosas durante los primeros veinte minutos de juego. A los 12, Luciano avisó con un remate que se desvió en Facundo Herrera, y poco después, el propio número 10 exigió al máximo al arquero Álvaro Montero, quien ahogó el grito de gol a puro reflejo tras un cabezazo letal.

Recién promediando la etapa inicial, Boca logró acomodarse en el campo y nivelar el desarrollo. Las aproximaciones llegaron de la mano de Alan Velasco, con un remate de media distancia, y de Lautaro Blanco, quien con sus clásicas trepadas por el carril izquierdo comenzó a incomodar a la defensa paulista y a generar las primeras ocasiones claras para los locales.

El gol del triunfo y un cierre sin sobresaltos

La tónica cambió radicalmente en el complemento. El Xeneize salió con otra postura, creció el optimismo y no tardó en facturar. A los 6 minutos, Leandro Paredes filtró una excelente pelota hacia la izquierda para Blanco, quien envió el centro preciso para que Merentiel, en dos tiempos, venciera la resistencia del arquero Rafael y desatara el festejo en las tribunas.

Tras la apertura del marcador, el encuentro entró en una meseta contundente. San Pablo sintió el golpe y Boca supo administrar los tiempos, controlando las acciones pero sin pisar el acelerador para buscar ampliar la diferencia. La visita tuvo un momento de zozobra cuando Domingos Duarte vio la tarjeta roja directa por una dura plancha sobre Paredes, pero el VAR intervino para que el árbitro Piero Maza corrigiera la sanción, permitiéndole a los brasileños seguir con once hombres.

El dato destacado de cara a la definición lo aportó Jonathan Calleri. El exdelantero de Boca, que se retiró fuertemente repudiado por el público local, fue amonestado y se perderá el partido de vuelta por acumulación de tarjetas.

Con este 1 a 0 a favor, el equipo de la Ribera viajará a Brasil con el objetivo de defender la ventaja y sellar su pasaje entre los cuatro mejores del torneo. El duelo decisivo está programado para el próximo martes 15 de septiembre a las 21:30 horas.