Infraestructura deportiva en Neuquén Capital: obras barriales, salud infantil y agenda de eventos

Con una mirada integral que excede lo recreativo, el municipio consolida nuevos espacios en los barrios, implementa exhaustivos controles médicos a los chicos y prepara un fin de semana a puro deporte.

La infraestructura deportiva en Neuquén Capital sigue marcando el pulso del desarrollo urbano y social de la ciudad. A través de un plan estratégico que busca garantizar la igualdad de oportunidades, la Municipalidad avanza con obras que no solo cambian la fisonomía de los barrios, sino que operan como herramientas de contención y salud pública.

Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad, detalló los ejes de esta política que, tras seis años y medio de gestión, apunta a dejar un legado que trascienda los mandatos políticos.

Nueva cancha en Barrio Progreso y articulación escolar

Uno de los hitos recientes es la inminente inauguración de una cancha de fútbol 8 de césped sintético en el Barrio Progreso, un espacio de 1.900 metros cuadrados con un moderno cerco perimetral. Esta obra responde al crecimiento habitacional y comercial del sector, que históricamente había desplazado los terrenos libres.

La ubicación de este nuevo complejo, situado entre las calles Galarza y Chajarí a escasas cuadras de la sede vecinal, fue pensada estratégicamente para abastecer a la comunidad y a los establecimientos educativos cercanos, como las escuelas 147, 256 y la EPET 7. En esta misma línea de integración, Serenelli destacó que los días viernes la Municipalidad cede las horas coprogramáticas de sus centros deportivos para que las escuelas del distrito puedan desarrollar allí sus clases de educación física.

Controles médicos: el impacto de las pantallas en la postura

El avance en ladrillos y césped sintético va acompañado de un riguroso seguimiento de la salud de los jóvenes atletas. En cada centro deportivo se implementa un plan médico integral, evaluando a los chicos dos veces al año mediante una batería de 16 tests que incluyen desde electrocardiogramas hasta estudios de pisada y visión.

Los datos arrojados por este observatorio de salud en los últimos dos años y medio revelan una dualidad interesante. Por un lado, los índices de obesidad infantil han logrado estabilizarse dentro de los valores normales. Sin embargo, se ha detectado un incremento significativo en las patologías posturales, un daño colateral provocado por el aislamiento de la pandemia y el uso excesivo de dispositivos móviles y computadoras.

Deporte de elite y la agenda del fin de semana

Mientras se afianza el deporte comunitario, la ciudad no pierde de vista el alto rendimiento. Se proyectan instalaciones de vanguardia como el natatorio olímpico en la Ciudad Deportiva y la futura conversión del Estadio Ruca Che en un moderno estadio Arenas para espectáculos integrales.

Para coronar estas iniciativas, la agenda de este fin de semana propone dos grandes atractivos: el día sábado se disputará la segunda edición de la Copa Natación en el Club Camioneros, un evento que promueve la plena integración con atletas con discapacidad. Ese mismo día, a partir de las 19:00 horas, el Paseo Costero será el escenario de una convocante carrera nocturna de 10K, invitando a los neuquinos a disfrutar del deporte al aire libre.