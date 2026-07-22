Baja de planes sociales en Neuquén: 9.000 familias afectadas y fuerte reclamo en las calles

El recorte nacional del programa Potenciar Trabajo golpea el tejido social de la provincia. Organizaciones denuncian la quita de casi 640 millones de pesos mensuales que sostenían a sectores vulnerables y al comercio barrial local.

La baja de planes sociales en Neuquén encendió las alarmas de las organizaciones comunitarias y dejó al descubierto la profunda crisis que atraviesan los sectores de menores recursos. La reciente decisión del Gobierno Nacional de suspender los pagos correspondientes al ex programa Potenciar Trabajo —actualmente en transición hacia el plan Volver al Trabajo— ha dejado a entre 8.600 y 9.000 neuquinos sin su principal fuente de ingresos.

Un golpe directo a la economía de los barrios

El impacto de esta medida trasciende a los beneficiarios directos y golpea de lleno a la economía circular de la región. Se calcula que, con esta baja, la provincia de Neuquén deja de percibir alrededor de 640 millones de pesos mensuales. Este es un capital que no se destinaba a grandes centros comerciales o fugas financieras, sino que se inyectaba directamente en las despensas, almacenes y pequeños comercios de cercanía.

Quienes sufren este brutal ajuste son trabajadores de la economía popular que sostienen el tejido social más urgente: comedores comunitarios, fábricas recuperadas, polos textiles, trabajo campesino y centros de recuperación de adicciones. Se trata, en esencia, de una remuneración por el vital trabajo social y cooperativo que hoy queda a la deriva.

Vulnerabilidad extrema y el fantasma de la trata

A la par de la asfixia económica, la región enfrenta una alarmante realidad vinculada a la trata de personas y la prostitución, un tema que resuena con fuerza en las redes de contención social. El constante “efecto Vaca Muerta” continúa atrayendo a cientos de personas de otras provincias con promesas de progreso y riqueza. Sin embargo, ante la falta de oportunidades reales, muchas terminan atrapadas en redes de explotación.

Los referentes territoriales advierten sobre un panorama desolador donde, empujadas por la inflación y el hambre, cada vez más personas se ven en la desesperada situación de intercambiar sexo por un plato de comida. Esta emergencia se vuelve aún más crítica ante las denuncias sobre el vaciamiento y cierre de espacios gubernamentales destinados a la contención y el rescate de víctimas.

Movilización hacia la Casa de Gobierno

Frente a este escenario, caracterizado por políticas de ajuste que benefician a los grandes capitales extractivos mientras socavan el poder adquisitivo de los trabajadores, los movimientos sociales han decidido llevar su reclamo a las calles.

Tras una convocatoria en el céntrico monumento a San Martín, las agrupaciones diagramaron un plan de visibilización que culmina con una movilización hacia la Casa de Gobierno de la provincia. El mensaje de las organizaciones es contundente: exigir que el Estado no abandone su rol histórico como garante de la movilidad social y brinde respuestas inmediatas a las miles de familias neuquinas que hoy se encuentran bajo la línea de la pobreza.