Nuevo Código Procesal Civil Neuquén: La revolución digital que agiliza los juicios

A partir del 1 de agosto, el nuevo Código Procesal Civil Neuquén transformará la justicia provincial con procesos completamente digitales, audiencias orales y plazos drásticamente reducidos. Descubre cómo este moderno sistema adversarial beneficiará de forma directa a los ciudadanos.

El nuevo Código Procesal Civil Neuquén marca un hito histórico a partir de este 1 de agosto. La provincia se consagra como la primera jurisdicción del país en adoptar un modelo procesal civil, comercial y patrimonial de carácter adversarial. Este cambio estructural deja atrás décadas de burocracia escrita para dar paso a un sistema ágil, transparente y diseñado para acercar la justicia a la gente.

Según detalló Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, esta transformación implica un cambio de paradigma total en la forma en que los ciudadanos y los profesionales del derecho interactúan con los tribunales.

Un modelo sin papel y de cara al ciudadano

Una de las grandes promesas de esta reforma es la transparencia absoluta. El nuevo sistema abandona el tradicional expediente de papel para convertirse en un proceso cien por ciento digital. “La gente va a poder estar más cerca de sus trámites judiciales, saber quién los juzga y ver su caso como si leyera un e-book en cualquier pantalla”, explicó Iñiguez.

En términos jurídicos, el modelo adversarial significa que el juez asume un rol de árbitro imparcial que toma decisiones en audiencias orales, basándose exclusivamente en las pruebas y argumentos que las partes presentan de frente. Es un sistema similar al que Neuquén ya implementó con enorme éxito en el fuero penal durante 2014, y que ahora viene a oxigenar los reclamos civiles cotidianos.

Tiempos récord y la apuesta por los acuerdos

El objetivo central del nuevo Código es que un buen arreglo valga más que un largo juicio. A nivel internacional, en países que utilizan este sistema (como Estados Unidos, Canadá o Brasil), las tasas de casos que efectivamente llegan a la instancia de juicio oral son mínimas, oscilando entre el 2% y el 30%. La gran mayoría de los conflictos se resuelven en etapas de mediación previa.

Para el ciudadano neuquino, esto se traduce en una aceleración sin precedentes. Trámites que históricamente representaban un desgaste de años, como las sucesiones, ahora tendrán una proyección de resolución de entre cuatro y seis meses.

Sanciones a la mala fe y el control de la Inteligencia Artificial

La modernización exige responsabilidad. Para garantizar que el sistema no colapse con demandas infundadas, el nuevo ordenamiento introduce el “Instituto de la buena fe”. A través de su artículo 17, se aplicarán severas multas y pérdida de honorarios a quienes presenten demandas falsas, frívolas o intenten dilatar los procesos.

Además, el Código se adelanta a los debates tecnológicos globales al regular el uso de herramientas digitales avanzadas: los abogados podrán utilizar Inteligencia Artificial para redactar o analizar casos, pero serán penados si presentan información falsa generada por estas plataformas (alucinaciones de IA) por no haber ejercido un estricto control profesional.

El desafío de la capacitación profesional

El éxito de esta ambiciosa reforma dependerá de quienes la operen. Tras un trabajo interdisciplinario que comenzó en marzo del año pasado a través de una comisión interpoderes, la maquinaria de capacitación ya está en marcha.

Actualmente, unos 1.200 profesionales (entre cursos del Colegio de Abogados y diplomaturas universitarias) se están formando en el nuevo sistema. Sin embargo, el desafío es mayúsculo: Neuquén cuenta con unos 2.900 abogados matriculados, por lo que más de la mitad del padrón deberá actualizarse en el corto plazo para poder litigar bajo estas nuevas, veloces y estrictas reglas de juego.