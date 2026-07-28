Día Mundial de la Hepatitis: el análisis silencioso que los médicos olvidan pedir

Especialistas del Hospital Castro Rendón advierten sobre la baja tasa de testeos de rutina en la región. Conocer tu estado serológico a tiempo es la principal vía para acceder a tratamientos que hoy logran curar o controlar estos virus.

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis, una fecha clave para concientizar sobre un grupo de enfermedades infecciosas que, en su gran mayoría, avanzan sin presentar síntomas evidentes hasta que el daño hepático es severo. A nivel global, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de personas conviven con hepatitis B o C y una enorme proporción lo desconoce.

El doctor Luciano Alfredo Diócares, especialista en clínica médica y enfermedades hepáticas de adultos del Hospital Castro Rendón, alertó en una reciente entrevista radial sobre la preocupante falta de detección temprana. “Hay chequeos que nos tenemos que hacer después de los 40 años, pero el rastreo de cómo está tu cuerpo frente a las hepatitis se pide poco en los consultorios ambulatorios”, advirtió el médico, quien también se desempeña como docente en la Facultad de Medicina.

Las diferencias entre los virus y sus vías de contagio

Existen distintos tipos de virus hepáticos, siendo los más comunes el A, B y C. Diócares explicó que la hepatitis A se transmite principalmente por la vía fecal-oral, muy ligada a las condiciones de higiene y la manipulación de alimentos.

Sin embargo, el foco de preocupación médica recae sobre las variantes B y C. La hepatitis B se contagia a través de fluidos corporales, vía sexual, por sangre compartida o por transmisión vertical (de madre a hijo durante el embarazo). “Es una enfermedad que puede generar cirrosis, cáncer de hígado o una hepatitis fulminante”, detalló el especialista.

Por su parte, la hepatitis C se transmite casi exclusivamente por vía sanguínea —al compartir jeringas, en centros de diálisis o en transfusiones previas a los años 70, cuando no se testeaba la sangre— y se caracteriza por volverse crónica de manera completamente asintomática.

Vacunas, anticuerpos y la cura definitiva

El calendario nacional de vacunación en Argentina incluye la inmunización obligatoria contra la hepatitis B, con una serie de tres dosis. Pero el experto del Castro Rendón hizo una salvedad técnica fundamental: no basta con aplicársela, hay que comprobar su efectividad. “Una vez recibida la última dosis, lo que hay que hacer es fijarse si generamos anticuerpos frente al virus. Si no tenés la protección adecuada, hay que evaluar un refuerzo”, subrayó.

Para la hepatitis C el panorama cambió drásticamente gracias a la ciencia: hoy existen tratamientos que logran la cura definitiva. “A la mitad de los infectados los conocemos y ya están tratados. El problema es la otra mitad que no sabe que porta el virus y sigue contagiando”, enfatizó Diócares. Esto refuerza la indicación internacional de que todos los adultos deben testearse al menos una vez en la vida para hepatitis C, independientemente de sus factores de riesgo.

El rol vital de la salud pública neuquina

El abordaje de estas patologías complejas requiere de un sistema sanitario preparado y de trinchera. Diócares, formado en el ámbito privado pero con una profunda vocación por el sector estatal, destacó el nivel de los profesionales del sistema público provincial, donde habitualmente recaen las urgencias más graves. “Los amantes de la salud pública somos pocos. Es algo de vocación y del día a día, pero si a mí me pasa algo en la calle, llévenme al hospital público”, sentenció.

En la provincia de Neuquén, estas infecciones son de notificación obligatoria a través de boletines epidemiológicos, lo que permite trazar un mapa claro de la situación local. No obstante, la responsabilidad individual y la proactividad para exigirle a nuestro médico de cabecera que incluya el panel viral en el próximo análisis de sangre, siguen siendo nuestra mejor barrera de defensa.