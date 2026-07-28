Fundación Seno prepara la octava edición de “Una torta y mil sonrisas” en Neuquén

La organización que aloja a pacientes oncológicos infantiles y a sus familias convoca a la comunidad a participar de su tradicional evento solidario. Habrá donación de tortas, actividades infantiles y certámenes de pastelería.

La Fundación Seno ultima los detalles para una nueva jornada de solidaridad e inclusión en la capital neuquina. El próximo sábado 8 de agosto, de 14 a 18 horas, el patio de la EPET N° 8 será el escenario de la octava edición de “Una torta y mil sonrisas”, un tradicional evento a beneficio de los niños y niñas que se encuentran bajo tratamiento oncológico.

Verónica Fernández, presidenta de la entidad, explicó que el objetivo central de este año es lograr una verdadera integración comunitaria. “La idea de este evento es que nos concentremos todos. No es tan solo para la familia oncológica o el niño, es para todos aquellos que quieran primero conocer a la fundación y segundo poder hacer un día diferente para todos los chicos”, destacó.

Un hogar lejos de casa

El trabajo de la fundación es un pilar fundamental para el sistema de salud regional. Funcionan como un hospedaje integral, sustentado con esfuerzo propio y eventos a beneficio, destinado a las familias de pacientes pediátricos con cáncer que son derivados a Neuquén capital. Reciben a personas de todo el interior de la provincia, como San Martín de los Andes, e incluso desde localidades rionegrinas como Choele Choel.

A diferencia de los protocolos estrictamente médicos de los hospitales, el espacio abarca a todo el núcleo familiar, ofreciendo contención emocional y logística. “Nosotros somos el hospedaje para el resto de la familia: el papá, los hermanitos, la abuela, el tío. Todos aquellos que quieran acompañar a la mamá o al papá que le toque quedar internado”, detalló Fernández. La casa de la fundación busca ser un lugar donde los familiares puedan descansar, bañarse y compartir sus angustias con otras personas que atraviesan la misma situación.

Donaciones, pastelería y estrictos controles

El evento solidario del próximo sábado girará en torno a la donación de tortas por parte de la comunidad, las cuales tendrán tres destinos: acompañar la merienda de los niños, compartir con el público presente y salir a la venta para recaudar fondos operativos para la institución.

Para garantizar la seguridad alimentaria de los pacientes, la organización cuenta con el respaldo del chef Nahuel Sala en el área gastronómica y un equipo dedicado exclusivamente a la manipulación segura de alimentos. Además, esta edición tendrá un atractivo especial: un torneo evaluativo de tortas que contará con la presencia de la reconocida repostera porteña Adriana Bologna.

La jornada ofrecerá castillos inflables, juegos, espectáculos de magia y la participación de invitados especiales. Sin embargo, una de las presencias más esperadas será la de “Burlete”, un perrito recuperado de cáncer que hoy trabaja como acompañante terapéutico infantil.

La entrada es libre y la invitación está abierta a todos los vecinos que deseen colaborar, ya sea aportando su torta o simplemente compartiendo una tarde diferente en apoyo a una de las instituciones más nobles de la región.