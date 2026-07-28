Innovación educativa: los podcasts en escuelas de Neuquén ya son una realidad

El Ministerio de Educación lanzó un programa itinerante para que estudiantes de toda la provincia creen y conduzcan sus propios contenidos digitales. La iniciativa incluye estudios móviles y busca potenciar las habilidades blandas mediante el debate.

La implementación de podcasts en escuelas de Neuquén marca un salto cualitativo en las estrategias de enseñanza de la provincia, apostando a formatos que los jóvenes ya consumen a diario. A través de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización, el gobierno neuquino puso en marcha un programa integral de innovación en comunicación que transformará las aulas en verdaderos espacios de producción digital.

En diálogo con la prensa radial local, el subsecretario del área, Lucas Godoy, detalló que el objetivo principal del proyecto es ir más allá de los fierros tecnológicos para centrarse en el desarrollo personal. “Buscamos que los chicos aprendan a desarrollar una idea, contarla ante un público y contraponer posturas de forma adecuada y respetuosa”, explicó el funcionario.

Estudios móviles de primera calidad

Para llevar adelante esta iniciativa, la provincia adquirió dos estudios portátiles de grabación y edición mediante una inversión que rondó los 14 millones de pesos. Estos equipos, que incluyen cámaras, micrófonos y consolas de nivel profesional, recorrerán los distintos establecimientos educativos neuquinos para garantizar el acceso en todo el territorio.

El proyecto cuenta con un fuerte respaldo pedagógico. Los docentes reciben una guía didáctica para acompañar a los estudiantes en la etapa de preproducción, curaduría de contenidos y guion. “La idea es que los alumnos sean sus propios conductores. Nosotros les ayudamos a diagramar y hacer la preproducción, y ellos generan el episodio”, remarcó Godoy.

Un ecosistema de debate e ideas

El programa no funciona de manera aislada, sino que se complementa con otras dos fuertes propuestas: los clubes TED, enfocados en el desarrollo y la exposición de ideas, y los clubes de debate. Diversos estudios sobre neuroeducación confirman que la integración de narrativas transmedia y formatos audiovisuales en la currícula escolar incrementa la retención de conceptos hasta en un 40% y fomenta el pensamiento crítico en los adolescentes.

La iniciativa está diseñada para ser completamente transversal. Su aplicación abarca instituciones públicas y privadas, y está disponible para todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Cómo participar y dónde escuchar

Las inscripciones para que las escuelas soliciten la visita del estudio móvil ya se encuentran abiertas a través de la plataforma oficial (tecnologiaeducativa.neuquen.gob.ar/podcast).

El cronograma de trabajo es dinámico: se espera que, tras completar el proceso de preproducción y grabación en las aulas, los primeros episodios estén listos en un plazo de dos semanas. El material final será de acceso público y podrá escucharse y verse a través de los canales oficiales del proyecto en plataformas como Spotify y YouTube.