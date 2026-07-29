ATE Neuquén retoma las paritarias y advierte sobre la crisis habitacional en la provincia

Carlos Quintriqueo, líder del sindicato estatal, exigió respuestas urgentes en la mesa salarial y apuntó contra la falta de políticas públicas para frenar la pobreza estructural. Además, rechazó la visita del FMI a Vaca Muerta y anticipó marchas contra la nueva Ley de Tierras.

La conducción de ATE Neuquén se prepara para una nueva instancia de negociación salarial con el Ejecutivo provincial, en un contexto marcado por el encarecimiento del costo de vida y una creciente tensión social. Carlos Quintriqueo, secretario general del gremio, trazó un duro diagnóstico de la realidad provincial, cuestionando tanto las políticas económicas locales como la injerencia de organismos internacionales en el desarrollo de Vaca Muerta.

La urgencia en la mesa salarial y el déficit habitacional De cara a la reanudación de las paritarias, Quintriqueo fue tajante: el sindicato espera una oferta concreta y no tolerará demoras. “La dilación en el tiempo no sirve, nos va a llevar a una situación de conflicto si se sigue estirando”, advirtió el dirigente. El reclamo salarial está directamente atado al costo de vida en la provincia, donde la inflación acumulada interanual es elevada.

El titular de ATE puso especial énfasis en la crisis de los alquileres, un problema que expulsa a las nuevas generaciones y precariza a los trabajadores. Ante la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios, gran parte de la población destina más de la mitad de sus ingresos solo a sostener un techo. En este sentido, planteó la necesidad de que el Estado provincial discuta los márgenes de la renta petrolera para redirigirlos a infraestructura, educación y salud, argumentando que el histórico 12% que retiene Neuquén en concepto de regalías “no alcanza para garantizar” los servicios básicos ante semejante explosión demográfica.

Rechazo al FMI y movilización contra la Ley de Tierras La reciente visita de representantes del Fondo Monetario Internacional a la zona de Vaca Muerta no pasó desapercibida. Para Quintriqueo, este acercamiento representa la “reafirmación de un plan de saqueo” sobre los recursos nacionales.

En paralelo, el gremio firmó un documento multisectorial para repudiar el proyecto de Ley de Tierras, el cual facilitaría la compra de territorios productivos por parte de capitales extranjeros. “Te compran un pedazo de tierra y fuiste, como pasó con Lewis en Lago Escondido”, graficó el sindicalista. Para frenar esta iniciativa, confirmó que exigirán definiciones a legisladores provinciales y se movilizarán a la Legislatura.

La contracara de Vaca Muerta: pobreza y falta de desarrollo

El dirigente también visibilizó el profundo deterioro del tejido social en la capital. Criticó medidas superficiales, como el cierre nocturno de cajeros automáticos, señalando que solo buscan esconder bajo la alfombra la realidad de las personas en situación de calle en lugar de generar programas efectivos para erradicar la pobreza.

Finalmente, alertó sobre el colapso provocado por la incesante migración interna hacia la provincia en busca de oportunidades laborales. “Neuquén no se puede hacer cargo de la desocupación del país”, sentenció. Ante este escenario, demandó un plan integral de desarrollo que incluya la reactivación de obras estratégicas de conectividad, como el postergado Tren Norpatagónico, para descentralizar la actividad económica y potenciar el interior provincial más allá del enclave petrolero.