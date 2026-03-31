Nueva edición del Vía Crucis a la Barda

La Diócesis de Neuquén convocó a la comunidad a participar del tradicional Vía Crucis a la Barda, una de las expresiones más convocantes de la Semana Santa en la ciudad.

La actividad se realizará el viernes 3 de abril, en el marco del Viernes Santo, con punto de encuentro en la intersección de avenida Argentina e Islas Malvinas. La concentración será a las 20 y la salida está prevista para las 20:30.

Como cada año, la propuesta propone recorrer el camino de Jesús hacia la cruz, pero también incorpora una mirada sobre la realidad social. En ese marco, la consigna elegida, “Lo que no podemos perder es el amor”, introduce un mensaje que trasciende lo estrictamente religioso y se proyecta sobre el contexto actual.

La organización planteó la actividad como un espacio de encuentro comunitario y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles, en una ciudad donde la desigualdad y la vulnerabilidad forman parte del escenario cotidiano.

En ese sentido, el Vía Crucis no solo se configura como una práctica de fe, sino también como una manifestación pública que pone en primer plano valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso social.

Desde la Diócesis recomendaron asistir con anticipación y llevar una cruz sencilla y una vela, como símbolos de oración.

La convocatoria mantiene una fuerte tradición en Neuquén y cada año reúne a familias, jóvenes y adultos en un clima de recogimiento, pero también de expresión colectiva.