Vínculos digitales: ¿Cómo las redes sociales están transformando el amor y la autoestima?

Los vínculos digitales redefinen el romance moderno. Entre el “catálogo” de apps y el miedo al rechazo, especialistas advierten sobre el impacto de los filtros en la salud mental y la urgencia de recuperar el encuentro cara a cara.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.

Vínculos Digitales: El Desafío De Amar En Tiempos De Filtros Y Algoritmos

Los vínculos digitales han dejado de ser una alternativa para convertirse en el escenario principal de las relaciones humanas. Sin embargo, esta digitalización del afecto trae consigo desafíos que impactan directamente en la salud mental y la construcción de la identidad. En una reciente charla, la Licenciada Sabrina Contreras, presidenta del Colegio de Psicólogos de Neuquén, analizó las complejidades de este nuevo paradigma donde la imagen suele ganarle a la esencia.

El efecto “catálogo” y la fragilidad del encuentro

Hoy, las aplicaciones de citas funcionan como un escaparate. “Las redes ofrecen una especie de catálogo donde se hace una selección previa basada en la imagen”, explica Contreras. Esta dinámica fomenta una cultura del descarte: si algo no gusta, simplemente se desliza hacia el siguiente perfil. Esta facilidad para conectar también facilita el ghosting, la práctica de desaparecer sin explicaciones para evitar la vulnerabilidad del diálogo.

Dato de contexto: Según estudios recientes de ciberpsicología, el 80% de los usuarios de apps de citas han sufrido “ghosting” al menos una vez, lo que incrementa los niveles de ansiedad y sentimientos de insuficiencia.

Avatares vs. Realidad: La brecha de la autoestima

Uno de los puntos más críticos es la distorsión de la propia imagen. El uso sistemático de filtros crea un “avatar” que los jóvenes sienten que deben sostener. “Me dejo de parecer a mí para estar transformada por un filtro; eso repercute directamente en la autoestima”, advierte la profesional. El temor es evidente: ¿qué pasa cuando ese vínculo digital debe trasladarse al mundo real y la química hormonal reemplaza a los píxeles?.

Celos e inseguridad en la era del “Like”

Los códigos han cambiado. Un corazón o un emoji de fuego pueden significar cosas opuestas para una persona de 20 años que para una de 50. Esta ambigüedad alimenta los celos, que Contreras define como una “profunda inseguridad propia donde se toma posesión del otro”, anulando su individualidad.

Recuperar la honestidad y la paciencia

La recomendación de los expertos es clara: no se trata de luchar contra la tecnología, sino de aprender a usarla sin perder la humanidad. “Hay que animarse a construir y sostener algo en el tiempo, a pesar de la inmediatez que ofrecen las redes”, señala Contreras.

En definitiva, aunque los vínculos digitales faciliten el primer contacto, la profundidad de una relación sigue dependiendo de la honestidad, la escucha y, sobre todo, la capacidad de sostener la mirada más allá de la pantalla.