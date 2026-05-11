Orgullo sobre ruedas: el neuquino Manuel Turone desafía la gravedad en el Mundial de BMX Freestyle

El talentoso rider neuquino aterrizó en tierras francesas para participar del FISE Montpellier, la cita más importante de los deportes extremos. Tras meses de entrenamiento intenso en el Parque Urbano de la capital, Turone busca meterse entre los mejores del planeta.

El rugido de las cubiertas sobre el asfalto y los trucos imposibles en el aire tienen un protagonista neuquino esta semana. Manuel Turone, referente indiscutido del BMX Freestyle local, ya se encuentra en Montpellier, Francia, para disputar la primera fecha de la Copa del Mundo de BMX Freestyle (FISE).

No es una competencia más. El FISE de Montpellier es considerado “la meca” de los deportes urbanos, un escenario donde se miden los mejores riders del ranking mundial y donde el nivel de exigencia no perdona errores.

El camino al Mundial: entrenamiento con sello local

Para llegar a este nivel de elite, Manuel no tuvo que irse lejos. Su preparación se concentró en el Parque Urbano de Neuquén capital, un espacio que se ha vuelto clave para que nuestros atletas puedan practicar maniobras de alta complejidad con estándares internacionales.

“Poder entrenar en casa con las rampas adecuadas marca la diferencia a la hora de saltar a una competencia en Europa”, comentan desde su entorno.

¿Qué se juega Manuel en Francia?

La competencia arrancó con las rondas clasificatorias, donde el neuquino busca asegurar su lugar en las finales. El BMX Freestyle es una disciplina que combina estilo, altura, dificultad técnica y fluidez en el recorrido, y Turone llega con un arsenal de trucos renovado para impresionar a los jueces.

Además de representar a la provincia, este tipo de torneos son fundamentales para sumar puntos en el ranking internacional y ganar roce con las potencias del deporte (como Australia, EE. UU. y los locales franceses).

Apoyo al talento joven

El viaje de Manuel es también un reflejo del crecimiento de los deportes urbanos en la región, que pasaron de ser un “hobby de plaza” a disciplinas federadas con proyección olímpica. El apoyo de la comunidad y de los entes deportivos ha sido vital para que el joven rider hoy pueda estar concentrado exclusivamente en dar lo mejor de sí bajo el cielo francés.

Desde acá, estaremos siguiendo de cerca sus pasadas y los resultados de este neuquino que, literalmente, está llevando nuestra bandera a lo más alto.