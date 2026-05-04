Quiénes son los ganadores de los Premios Berbel 2026

Con una convocatoria masiva en el Casino Magic, la primera edición de los galardones reunió a más de 500 referentes de la industria. Un recorrido por las siete regiones de la provincia que consagró el talento local y rindió homenaje a la trayectoria de la familia Berbel.

Premios Berbel 2026: el mapa cultural de Neuquén tiene sus nuevos referentes

Los Premios Berbel 2026 debutaron con un éxito que superó todas las expectativas. En una noche marcada por la mística de la identidad patagónica, más de 500 artistas, productores y periodistas se dieron cita en el Casino Magic de Neuquén capital para celebrar la primera entrega de una distinción que nace con ADN federal.

La magnitud del evento quedó reflejada en las cifras: de un total de 206 postulaciones, el jurado —integrado por figuras como Andrés Tolcachir y Noe Pucci— tuvo la difícil tarea de seleccionar a 46 nominados para finalmente consagrar a 22 ganadores. Esta masividad no solo valida la necesidad de un espacio de reconocimiento propio, sino que demuestra la vigencia de la producción musical en cada rincón del territorio neuquino.

Dato de contexto: El nombre de los premios rinde tributo a Marcelo Berbel, el poeta y compositor más prolífico de la región, cuya obra es considerada patrimonio cultural. Esta primera edición marca un hito al institucionalizar el reconocimiento a los nuevos creadores bajo ese legado.

Un escenario de emoción y pertenencia

Uno de los momentos más vibrantes de la velada fue la actuación en vivo de Los Berbel, quienes recorrieron el cancionero popular que define a la provincia. El cierre, cargado de simbolismo, reunió a todos los ganadores en el escenario para interpretar el Himno de la Provincia del Neuquén, una postal colectiva que unió a las siete regiones en una sola voz.

La organización, que ya confirmó que trabaja en la edición Premios Berbel 2027, destacó la calidad de las estatuillas producidas por la Secretaría de Cultura de la Provincia, piezas de diseño exclusivo que jerarquizaron la entrega.

Los grandes ganadores de la noche

La diversidad de géneros fue el eje de la ceremonia, desde la música campesina del norte hasta el rock y la música urbana de la Confluencia.

Artista del Año: Oli Firpo

Oli Firpo Revelación: Lautaro Marín (Neuquén – Confluencia)

Lautaro Marín (Neuquén – Confluencia) Trayectoria: Marité Berbel

Marité Berbel Homenaje Póstumo: Rubén Patagonia

Rubén Patagonia Mejor Disco del Año: “Coire” (2025) – Atrás Hay Truenos (Neuquén)

“Coire” (2025) – Atrás Hay Truenos (Neuquén) Mejor Canción del Año: “Horizonte Blanco” – Julián Diafirmasú (Junín de los Andes)

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